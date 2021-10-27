Стоимость порции борща выросла до 65 гривен. Фото: wikimedia.org

В то время, как в Украине сахар и подсолнечное масло подорожали на 50-90%, выросли и цены на овощи.

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 65,16 гривен. По сравнению с октябрем прошлого года стоимость поднялась на 5,52%.

Об этом сообщает Офис эффективного регулирования (BRDO).

По данным мониторинга, больше всего выросли цены на:

  • свеклу (+62,43%),
  • морковь (+35,01%),
  • капусту (+34,87%), 
  • свинину (+4,49%).

Вместе с тем, подешевели только картофель и сметана, на -8,05% и -8,04% соответственно.

Кроме того, BRDO публикует инфографику, где указано, на сколько подорожали продукты.

Индекс борща – как изменились цены на продукты в Украине за год

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за год сильно взлетели цены производителей на продукты. Сильнее всего взлетели отпускные цены на масло и сахар. При этом существенно поднялась стоимость говядины, муки и молока.

Также "Страна" разбиралась, почему, несмотря на рекордный урожай в Украине, с осени еда снова подорожает. К примеру, по данным экспертов, хлеб будет расти в цене на 1,5% ежемесячно. Прогнозируется и рост цен на яйца, молочные и мясные продукты, рыбу. По отдельным позиция возможен скачек цен до 20%.

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