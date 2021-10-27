Индекс борща. Как изменились цены на продукты в Украине за последний год
В то время, как в Украине сахар и подсолнечное масло подорожали на 50-90%, выросли и цены на овощи.
Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 65,16 гривен. По сравнению с октябрем прошлого года стоимость поднялась на 5,52%.
Об этом сообщает Офис эффективного регулирования (BRDO).
По данным мониторинга, больше всего выросли цены на:
- свеклу (+62,43%),
- морковь (+35,01%),
- капусту (+34,87%),
- свинину (+4,49%).
Вместе с тем, подешевели только картофель и сметана, на -8,05% и -8,04% соответственно.
Кроме того, BRDO публикует инфографику, где указано, на сколько подорожали продукты.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине за год сильно взлетели цены производителей на продукты. Сильнее всего взлетели отпускные цены на масло и сахар. При этом существенно поднялась стоимость говядины, муки и молока.
Также "Страна" разбиралась, почему, несмотря на рекордный урожай в Украине, с осени еда снова подорожает. К примеру, по данным экспертов, хлеб будет расти в цене на 1,5% ежемесячно. Прогнозируется и рост цен на яйца, молочные и мясные продукты, рыбу. По отдельным позиция возможен скачек цен до 20%.