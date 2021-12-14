Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который считает поведение Зеленского в отношениях с Путиным дипломатической катастрофой, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на Путина, но в итоге стал лишь пародией на президента России.

Об этом Андрей Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Он хочет, хочет быть похожим на Путина, но хотеть и быть - это разные вещи. Это пародия, это неудачное пародирование Путина", - прокомментировал Андрей Богдан.

"Путин - это десятилетия, Путин экономику строил", - добавил Богдан.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что США троллит Украину. Об этом свидетельствуют переговоры президента США с лидерами других стран до и после общения с Путиным, в то время как с Зеленским Джо Байден связывается в последнюю очередь.

Также мы писали, что Андрей Богдан заявил о катастрофической ситуации в стране. Он не верит в шансы Зеленского остаться на посту президента Украины до конца срока.