Владимир Зеленский 28 декабря подписал указ о введении в действие решения СНБО о стратегии информационной безопасности, которую Кабмин публиковал еще в сентябре.

Указ под №685/2021 опубликован Офисом президента.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности". 2. Утвердить Стратегию информационной безопасности... Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в тексте документа.

Утверждение стратегии прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как заметил канал, этот документ призывал продолжать санкционную политику против СМИ, блокировать информацию в интернете и бороться с "неправильными" нарративами.

Из редакции стратегии, которую утвердил Зеленский, исчезли некоторые скандальные пассажи. Например, о том, что власти должны "формировать поведение" людей и создавать у них "благоприятное отношение" к своим действиям.

Также выбросили отрывок о проведении "превентивных психологических операций" в отношении населения. При этом оставили эту возможность только для отражения "вооруженной агрессии РФ".

Из документа убрали и отрывок, в котором говорится, что в Украине мало консолидации по поводу вступления в НАТО. Его переформулировали, отметив, что консолидация есть, но ее пытается подорвать Россия.

При этом остался неизменным пункт о том, что санкции остаются действенным инструментом для борьбы с "дезинформацией".

И, наконец, усилили норму о блокировке нежелательной информации в интернете.

"Если в предыдущей редакции блокировать предлагалось только то, что запрещено законом, то теперь добавили: банить будут и то, что "ограничено". Оставили также норму о том, что СБУ будет выискивать в украинских СМИ угрозы информационной безопасности. Среди которых указано "обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций". То есть протесты", - написал канал.

Ранее "Страна" подробно разбирала эту стратегию.

Мы также сообщали, что в один день с подписанием стратегии Зеленский ввел санкции против телеканалов, созданных на базе закрытых им же 112, NewsOne и ZiK.