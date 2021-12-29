После введенных санкций СНБО вещание телеканала UkrLive уже начало блокироваться провайдерами.

Об этом сообщили "Стране" сотрудники телеканала.

Сейчас телеканал UkrLife, который заблокировали новым решением СНБО, продолжает вещать в YouTube.

Сегодня, 28 декабря, Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года, направленных против нескольких телеканалов.

Санкции введены против ООО "Тайм медиа" (это телеканал "Первый независимый", созданный журналистами 112, NewsOne и ZIK). И против ООО "Телепростир" - это принадлежащая нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу телекомпания, вещающая под брендом UKRLIVE.

Напомним, что телеканалы UkrLive и "Перший Незалежний" сделали заявление по поводу наложенных на них сегодня санкций СНБО.

Ранее "Страна" сообщала, что Нестор Шуфрич прокомментировал новые санкции Зеленского против телеканалов. Шуфрич заявил, что хочет понять природу введения этих санкций, учитывая, что никаких оснований вводить санкции, нет и быть не может.

Также мы писали, что руководители стран ЕС потребовали от Зеленского снять санкции СНБО с украинских СМИ.