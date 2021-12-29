Утром 29 декабря на сайте Госдумы опубликован законопроект авторства Владимира Путина "О гражданстве России". Он вступит в силу спустя 180 дней после принятия.

Действующий закон в путинском проекте переписывается весьма кардинально. Там дается исчерпывающий список категорий людей, которые имеют право на получение гражданства.

Отметим, что там нет отдельно упоминания каких-то льгот для граждан Украины. И в целом категории украинцев, имеющих право на гражданство, законопроект не расширяет. Но упрощает многие моменты в процедуре получения паспорта РФ.

Судя по всему, целью проекта стало сведение воедино многих норм, которые раньше регулировались указами и постановлениями.

Все подробности — в материале "Страны".

Кто имеет право на гражданство

Процедура упрощенного получения гражданства коснется двух групп иностранцев.

Во-первых, тех, кто хочет получить паспорт России, будучи гражданином другой страны, если они:

1) родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами бывшего СССР;

2) имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ;

Эта норма заменит программу носителей русского языка, которая в случае принятия закона утратит силу.

3) имеют хотя бы одного родителя (усыновителя), сына или дочь, являющегося гражданином РФ и проживающего в России;

4) состоят в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим в России и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного).

5) имеют статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника программы.

6) являются ветеранами Великой Отечественной войны и ранее являлись гражданами бывшего СССР.

7) кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для Российской Федерации.

8) очно окончили российский государственный вуз.

Эта категории освобождаются от проверки знания русского языка, истории и основ законодательства России. Они могут сразу писать заявление на получение гражданства.

Вторая группа - это те, кто жил на территории России на момент развала Союза, будучи прописанным в других республиках СССР. А именно:

1) граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 года.

2) граждане бывшего СССР, не проживавшие постоянно на территории России (РСФСР) по состоянию на 6 февраля 1992 года и вернувшиеся для постоянного проживания в Российскую Федерацию; при условии, что они родились в РСФСР или хотя бы один из их родителей на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РСФСР.

3) военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией России и располагавшихся на территориях других государств, в том числе в составе вооруженных СНГ.

Впрочем, в принятии заявления будет направлен отказ, если они оформили выход из гражданства СССР или гражданства Российской Федерации на основании своего добровольного волеизъявления (а не взяли просто в добавок паспорт Украины или другой страны).

Важный момент - от других гражданств отказываться не нужно. Достаточно уведомить о наличии другого паспорта при заявлении на гражданство.

Дополнительно указывается, что президент РФ в гуманитарных или иных целях вправе определять другие категории иностранных граждан, которые могут быть приняты в гражданство без учета всех или отдельных требований.

К слову, такие категории определены для жителей "ДНР" и "ЛНР" особым указом Путина от 2019 года. В законопроекте о них отдельно не говорится. Но в списке актов, которые утрачивают силу, указа о паспортизации "республик" нет. То есть она будет продолжаться параллельным закону порядком.

Кому не дадут паспорт

Определен также круг граждан, в том числе из числа приведенных выше, чье заявление на гражданство принято не будет.

Ранее это были те, кто имеет непогашенную судимость за тяжкие преступления, находится в местах лишения свободы или представляющих угрозу России.

Сейчас в ним добавились те, кто состоят на военной службе (не путать с воинским учетом), службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства. А также те, кто участвовал в международных, межнациональных, межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах.

То есть участники АТО и ООС с украинской стороны российское гражданство получить не смогут.

Также законопроект позволяет лишать гражданства за терроризм и торговлю наркотиками.

Заявления на удаленке и без прописки

В законопроект включен пункт, упрощающий и формат подачи заявления. Здесь делается серьезное послабление - иностранцы смогут подаваться на гражданство без регистрации по месту жительства. То есть прописываться больше не нужно.

Можно просто приходить в ФМС по месту фактического проживания.

Это, судя по всему, сделано в целях борьбы с нелегальным бизнесом по продаже регистраций, которые оформляют себе мигранты в России.

Второе послабление - это возможность подавать документы, оставаясь за пределами России.

В случае, если заявитель не может присутствовать сам и может подтвердить свои обстоятельства документально, заявление на гражданство и прилагающиеся к нему документы могут быть переданы для рассмотрения через другое лицо.

Право подписи этого гражданина и его пакет документов должны будут заверить сотрудники консульства России. После этого уполномоченное лицо — юрист или член семьи — сможет привезти и подать заявление в органы МВД РФ.

Это открывает многим путь к удаленному оформлению гражданства.

Сроки рассмотрения заявлений для подавших документы в органы МВД на территории России - три месяца, для тех, кто подается через консульство - полгода.

"Оптация" для жителей новых территорий

В законопроекте вводится новое основание для приобретения гражданства России — в результате оптации.

Оптация - это выбор гражданства, предоставляемый населению или уроженцам территории, перешедшей от одного государства к другому.

Разъясняется этот пункт так: при изменении государственной границы Российской Федерации в соответствии с международным договором РФ лица, проживающие на территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства.

Учитывая, что отторжение территорий России запрещено Конституцией, то, вероятно, в данном случае речь идет о расширении границ РФ.

То есть это обосновывает раздачу паспортов не только жителям Крыма - там это уже произошло - но и потенциально каким-то новым территориям, которые могут войти в состав России.

В контексте перманентного конфликта с Украиной и заявлений Путина, что украинцы и русские - один народ, норма довольно многозначительная.

Защита россиян, проживающих за пределами РФ

Отдельная статья законопроекта посвящена тому, что россиянами, находящиеся за пределами страны, "предоставляются защита и покровительство Российской Федерации".

Органам государственной власти России поручается обеспечивать их возможностью пользоваться в полном объеме всеми конституционными правами гражданина РФ.

Эта ремарка в теории позволит еще больше интегрировать в Россию неподконтрольные Украине территории Донбасса. Например, платить пенсии жителям "ДНР" и "ЛНР" даже если они не имеют регистрации на территории России.