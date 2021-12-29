Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об упрощении получения российского гражданства для ряда категорий граждан других стран.

Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В документе выделили основные требования для получения гражданства. Среди них - знание русского языка, истории России и основ законодательства, а также обязательство соблюдать конституцию и отсутствие угрозы для безопасности страны.

Также в законопроекте предусматривается сокращение количества требований к более 20 категориям лиц при получении гражданства. В частности, это относится к гражданам бывшего СССР и их детям, лицам с близкими родственниками-гражданами РФ; лицам, родившимся на территории РСФСР до 06.02.1992 или проходившим службу в армии до этой даты и так далее.

Дополнительно ввели возможность получить гражданство в исключительном порядке. Это касается ветеранов Второй мировой войны из стран бывшего СССР, лиц с особыми заслугами перед РФ; а также тех, кто представляет интерес для России в силу профессии, квалификации или иных причин.

Кроме этого, в рамках законопроекта вводится институт прекращения гражданства РФ, который призван заменить процедуру отмены решений о приеме в гражданство. Также расширяется перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства: преступления, связанные с терроризмом; преступления против государства и наркопреступления.

Интересно, что в законопроекте прописано новое основание для приобретения гражданства России - в результате выбора гражданства Российской Федерации при изменении Государственной границы Российской Федерации (оптации).

"Учитывая, что отторжение территорий России запрещено Конституцией, то, вероятно, в данном случае речь идет о расширении границ РФ", - говорится в сообщении телеграм-канала "Политика страны".

Отметим, что в последние месяцы западные СМИ постоянно пишут об угрозе российского вторжения в Украину. В тоже время в России говорят что у ни- нет планов нападать на Украину.