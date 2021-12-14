Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение в Верховную Раду президентского законопроекта № 6368 о двойном гражданстве для украинской диаспоры, согласно которому гражданин Украины одновременно не может быть гражданином РФ.

Она заявила, что украинские чиновники и дипломаты продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока и оформляют туристические визы, желающим перебраться в Европу.

Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

"Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам из Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было", - написала Захарова.

По ее словам, украинские дипломаты за три тысячи евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также "помогают" пересечь сирийско-ливанскую границу.

"Далее уже в Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические 20 тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство "независимой", на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС", - добавила Захарова.

Представитель МИД РФ также прокомментировала принятый украинским парламентом законопроект №5630 об упрощении получение гражданства для российских оппозиционеров и для воевавших на Донбассе иностранцев.

"Или эти люди воевали за Украину на Ближнем Востоке, и за недорого им положено гражданство", - заявила Захарова.

Напомним, 2 декабря Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры.

Вместе с тем, в комитете ВР заявили, что данный законопроект комитет парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий вероятней всего рассмотрит только в следующем году.