В Кремле заявили, что формулировка подписанного Зеленским закон об упрощении получения гражданства для преследуемых по политическим мотивам россиян, "абсолютно неверна по сути".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-то политических преследований в России нет", - заявил Песков, сделав вывод, что формулировка закона "абсолютно неверна по сути"

При этом, представитель Кремля добавил, что появление такого закона не отразится на перспективах встречи Путина с Зеленским, потому что предметных переговоров о встрече нет в принципе.

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский одобрил упрощение получения гражданства для иностранцев, которые воевали на Донбассе и некоторых российских граждан.

Также сообщалось, что заместитель главного редактора "Страны" Максим Минин проанализировал новый закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам.