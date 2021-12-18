Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил гражданство Португалии. Вдобавок к российскому и израильскому.

Об этом сообщил португальский таблоид Público.

По данным издания, Абрамович натурализовался по закону о гражданстве как потомок общины сефардских евреев, которые жили на Пиренейском полуострове.

Бизнесмен подал документы на гражданство в октябре прошлого года, однако процедура завершилась только в апреле 2021 года. Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальской еврейской общины, партнером которой был Абрамович.

Газета Público добавила, что после получения португальского паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии.

Роман Абрамович или его представители пока не комментировали эту информацию.

Напомним, гражданство Израиля Роман Абрамович получил в 2018 году. Также Абрамовичу есть где жить в Израиле. В 2015 году он приобрел в Неве-Цедеке (старейший квартал Тель-Авива) недвижимость за 25 млн долларов.

Помимо этого, мы писали о том, что украинский защитник ФК "Шахтер" Марк Рене Мампасси перешел в московский "Локомотив". Мампасси при этом получил паспорт России, чтобы не считаться легионером в новом для себя чемпионате.