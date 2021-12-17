Украинский защитник ФК "Шахтер" Марк Рене Мампасси перешел в московский "Локомотив". Об этом сообщается на сайте российского клуба.

"Локомотив" сообщает о том, что клуб усилился 18-летним игроком обороны юношеской сборной Украины. Мампасси - воспитанник донецкого "Шахтера". В 2021 году он также выступал на правах аренды за "Мариуполь". В составе клуба он провел 14 матчей.

Российские СМИ пишут, что в ноябре к Мампасси проявили интерес сразу несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). В частности, была информация о готовности приобрести футболиста со стороны "Зенита" и "Динамо".

Мампасси - украинец конголезского происхождения. Он родился в Донецке. Защитник привлекался к играм за сборную U-17 и U-19. За команду U-17 Мампасси сыграл 12 матчей и забил два мяча, а в составе сборной U-19 провел три встречи.

Отметим, что многие российские СМИ сообщили, что Мампасси при этом получил паспорт России, чтобы не считаться легионером в новом для себя чемпионате.

Напомним, "Шахтёр" оторвался от "Динамо" в турнирной таблице чемпионата Украины после осенней части турнира.

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