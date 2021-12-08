В возрасте 61 года умер бывший игрок Ворошиловградской (Луганск) "Зари" Игорь Гамула.

Об этом в среду, 8 декабря, в Facebook сообщила пресс-служба российского футбольного клуба "Ростов", тренером которого он был до 2020 года.

"Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича", - говорится в сообщении ФК.

Игорь Васильевич Гамула - уроженец Алчевска Луганской области. Играл в Высшей лиге чемпионата СССР за "Зарю", затем в 1981 году выиграл кубок СССР играя за ростовский СКА.

Был тренером ряда команд. Работал в херсонской "Таврии", "Черноморце", "Даугаве", "Динабурге" и "Закарпатье".

В период с 2011 по 2020 год он в качестве тренера работал с основной и молодежной командами "Ростова".

Напомним, ранее мы сообщали о смерти главного тренера петербуржского клуба "Ядро", бывшего игрока донецкого "Шахтера" и "Зенита" Сергея Герасимца. Трагедия произошла спустя несколько часов после матча "Ядра", в котором его команда победила, но сам наставник был удален. Тренеру было 56 лет.

Также писали, что в августе в возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий футболист и нападающий ФК "Бавария" Герд Мюллер.