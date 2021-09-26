Сегодня, 26 сентября, на 56 году жизни скончался главный тренер петербуржского клуба "Ядро", бывший игрок донецкого "Шахтера" и "Зенита" Сергей Герасимец. Трагедия произошла спустя несколько часов после матча "Ядра", в котором команда Герасимца победила, но сам наставник был удален.

Об этом сообщила пресс-служба Зенита.

За несколько часов до своей смерти Герасимец был на тренерской скамейке в матче "Ядра" против "Алмаз Антей". В итоге "Ядро" победило, но тренер был удален. Домой Герасимец вернулся счастливый, а потом неожиданно упал, поделилась жена Сергея Григорьевича.

"Сергей Григорьевич Герасимец перешел в "Зенит" в начале июля 1997-го и сразу же стал любимцем болельщиков. Во время дебютного матча за нашу команду у него родилась двойня, об этом оперативно сообщил диктор на московском стадионе "Локомотив". Во второй игре он забил на "Петровском" победный гол. После финального свистка на поле выбежала его жена, и это стало самым эмоциональным моментом в тот вечер. Именно Сергей стал главным героем легендарного матча с "Торпедо", когда зенитовцы к 70-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу. Герасимец забил первый ответный мяч, а затем сделал две голевые передачи", – выразил соболезнования ФК "Зенит".

"Это страшное известие потрясает человеческое сознание. Еще вчера Сергей Григорьевич вместе с командой выиграл чемпионат Северо-Западного федерального округа, излучал счастье, полный сил и эмоций строил планы на продолжение сезона, взлетал в небо на руках своих футболистов. И через несколько часов ушел в небеса навсегда.

Это кажется дурным сном, но, увы, проснуться не получится. Большого футболиста, тренера и человека с нами больше нет... Скорбим вместе с родными и близкими, наш родной Сергей Григорьевич! С Вами уходит огромная часть нашей жизни. А Вы ушли ПОБЕДИТЕЛЕМ!" – пишут на странице "Ядра" ВКонтакте.

Сергей Герасимец – коренной киевлянин, с детства занимался в футбольной школе киевского "Динамо". После выступлений в команде "бело-синих" футболист принял приглашение "Шахтера". В составе донецкой команды он провел 50 матчей. За "Зенит" Герасимец выступал в 1997-99 годах, проведя на поле 25 матчей. На счету нападающего 7 мячей. За спортивную карьеру Герасимец успел поиграть за минское "Динамо", израильский "Бней Иегуда", "Зенит" Санкт-Петербург.

Футболист, помимо всего прочего, запомнился яркими матчами за сборную Беларуси. Многие болельщики помнят его гол Эдвину Ван дер Сару в матче отбора на чемпионат Европы-1996 - тогда белорусы обыграли "летучих голландцев" со счетом 1:0.

ФК "Ядро" он возглавил в 2020 году.

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