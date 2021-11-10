Самолет олигарха Абрамовича выставлен на продажу. Фото: Global Jet

Российский олигарх-миллиардер Роман Абрамович выставил на продажу свой дальнемагистральный самолет Boeing 767-300ER в люкс-комплектации. Уведомление об этом разместил оператор рейсов бизнес-авиации Global Jet, который управлял полетами бизнес-джета Абрамовича, передают Аvianews.

Компания опубликовала фото воздушного судна и сообщила, что принимает заявки на его покупку. Согласно описанию, заводской номер выпущенного в 2007 году самолета 33425. Он совершил 1 954 полета длительностью 7 080 часов и до выставления на продажу у него был только один собственник.

В стандартной компоновке с бизнес и эконом-классом авиалайнер такого класса может перевозить 250 пассажиров из Европы в Америку без промежуточных остановок на дозаправку.

В VIP-версии для Абрамовича общая вместимость составляет всего 34 человека. В салоне есть большая спальня главного пассажира с отдельной душевой, библиотека, три гостевых спальни, большая столовая, большой общий зал и несколько зон отдыха меньшей площади.

По данным Global Jet, Boeing 767-300ER оснащен антенной для выхода в интернет в полете и прошел перекраску в 2020 году.

За черную полосу возле остекления кабины пилотов он получил прозвище "Бандит" из-за сходства с маской, скрывающей лицо преступника.

По данным Forbes, Boeing 767-300ER обошелся Абрамовичу в $315 млн. От его продажи бизнесмен может получить $100 млн.

Для полетов на дальние расстояния российский миллиардер может перейти на более современный самолет Boeing 787. В сети появилась информация, что он будет использовать для этого авиалайнер с регистрацией P4-BDL, выпущенный в 2018 году.

Сейчас это воздушное судно числится за Global Jet Luxembourg из группы компаний, которая управляла полетами Boeing 767-300ER Абрамовича.

Самолет олигарха Абрамовича выставлен на продажуСамолет олигарха Абрамовича выставлен на продажуСамолет олигарха Абрамовича выставлен на продажуСамолет олигарха Абрамовича выставлен на продажуСамолет олигарха Абрамовича выставлен на продажуСамолет олигарха Абрамовича выставлен на продажуСамолет олигарха Абрамовича выставлен на продажуСамолет олигарха Абрамовича выставлен на продажуСамолет олигарха Абрамовича выставлен на продажу

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