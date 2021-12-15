Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что законопроект, который позволяет украинцам иметь несколько гражданств, нужно отложить. По мнению политика, закон содержит содержит нормы, которые нанесут вред стране.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

"Любой закон должен соответствовать Конституции и быть полезным для страны. Проект множественного гражданства сомнителен по обоим критериям. Во-первых, на сегодня нет разъяснения Конституционного суда о том, допускает ли Основной закон второе гражданство. Во-вторых, его введение в предложенном варианте может принести государству не пользу, а вред. Поэтому мы считаем правильным отложить рассмотрение этого законопроекта. У парламента в разгар энергетического кризиса и эпидемии есть чем заняться и без него", – сказал Бойко.

"Почему множественное гражданство запрещено директорам школ, но разрешено главе Нацбанка, членам набсоветов НБУ и государственных компаний? Если мы считаем, что наличие нескольких паспортов недопустимо при выполнении ответственных государственных функций, то исключений делать нельзя. Кроме того, закон должен помогать в вопросе восстановления единства страны. А в ситуации, когда 600 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей уже получили российские паспорта, запрет двойного гражданства с РФ работает на ее раскол", – считает Бойко.

Кроме того, он полагает, что законопроект может приниматься для обхода ограничений для покупки земли иностранцами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Законопроект о двойном гражданстве, который президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду как безотлагательный, комитет парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий вероятней всего рассмотрит только в следующем году.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон об изменениях ЗУ "О гражданстве Украины" (законопроект №5630), которым предусмотрено упрощение приобретение украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в конфликте на Донбассе на стороне Киева. "За" проголосовали 285 нардепов.