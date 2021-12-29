Источник, близкий к Офису президента, рассказал "Стране" о подоплеке введения новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против оппозиционных телеканалов.

"Против UKRLIVE уже давно готовили введение санкций, потому что он вещал в эфире фактически без ограничений. И воспринимался как серьёзная информационная угроза для власти. Санкции против "Першого незалежного", который уже давно отключили от эфира без всяких санкций, это что-то типа акции устрашения. Почему именно сейчас это произошло? Это ответ Банковой на предложения европейских стран, которые советовали снять санкции СНБО с украинских СМИ. Офис показывает, что не хочет делать никаких послаблений. А наоборот - курс ужесточат. На это наложилась ещё сильная обида Зеленского и Ермака на партнёров по Нормандской четвёрке, которые фактически проигнорировали их десять шагов по Донбассу. А Россия так и вообще, можно сказать, послала", - сказал "Стране" источник.

Ранее "Страна" рассказывала, что на недавнем саммите "Восточного партнерства" европейские лидеры предложили Зеленскому целый комплекс мер по деэскалации отношений с Россией. Среди них были снятие санкций СНБО с СМИ (в том числе "Страны") и освобождение из под домашнего ареста главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Также мы описывали, какие десять шагов предлагала Банковая по Донбассу и почему на них очень скептически отреагировала Москва.