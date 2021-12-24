Сегодня стали известны детали предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком "10 шагов по Донбассу" - документа, который анонсирован был еще 21 декабря на конференции послов Украины "Дипломатия-30. Стратегия сильного государства". По словам Зе, этот документ уже передан Западу и России.

"10 шагов" по урегулированию конфликта на Донбассе опубликовало российское издание "Коммерсантъ".

Киев, если верить этому документу, обещает принять все законы, необходимые для реализации политической части Минских соглашений.

Приводим эти 10 шагов дословно.

Шаг 1. Украинская делегация на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.

Шаг 2. Украинская делегация на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры (имеется в виду так называемая процессуальная очистка.— "Ъ".) в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО или РФ.

Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1–3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера" (одобрена контактной группой в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.— "Ъ".).

Шаг 5. На заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:

- поддержки возвращения к режиму прекращения огня;

- заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

- содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

- определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.

Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".

Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";

об амнистии;

о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

о специальной (свободной) экономической зоне;

об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что возможность проведения нового саммита в "нормандском формате" зависит от конкретных шагов Киева по реализации минского "Комплекса мер". Об этом сообщил президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.