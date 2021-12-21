Возможность проведения нового саммита в "нормандском формате" зависит от конкретных шагов Киева по реализации минского "Комплекса мер". Об этом сообщил президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух государств обсудили проблему урегулирования конфликта на Донбассе. Москва в очередной раз акцентировала внимание на нежелании украинских властей выполнять Минские договоренности.

Также в телефонном разговоре президентов речь шла об укреплении стабильности и безопасности в Европе. Особое внимание уделили проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы.

Напомним, Путин пригрозил сократить подлетное время ракет в случае появления инфраструктуры НАТО в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что у Путина опровергли подготовку к встрече с Зеленским.

Также мы сообщали, что в России допустили размещение ядерного оружия в Беларуси.