Белый дом готов оказывать поддержку нормандскому формату, но присоединяться к нему Соединенные Штаты Америки не собираются. При этом еще осенью в Вашингтоне говорили об обратном.

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время брифинга, пишет РИА"Новости".

"Главной целью этого визита (в Киев, Москву и Брюссель на прошлой неделе - Ред.) было сообщить, что США готовы содействовать реализации Минских соглашений. В поддержку Нормандского процесса. То есть речь о присоединении США к Нормандскому процессу не идет. Речь идет о поддержке Штатами текущего дипломатического процесса", - рассказала Донфрид.

Напомним, в сентябре заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала, что США готовы к участию в Нормандском формате или параллельном ему процессе.

Также сообщалось, что Кремль не против присоединения США к Нормандскому формату, но в Москве не понимают, что это может дать.

Ранее мы писали, что НАТО поддерживает диалог в "нормандском формате" для решения конфликта на Донбассе.