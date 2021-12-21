США передумали присоединяться к Нормандскому формату
Белый дом готов оказывать поддержку нормандскому формату, но присоединяться к нему Соединенные Штаты Америки не собираются. При этом еще осенью в Вашингтоне говорили об обратном.
Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время брифинга, пишет РИА"Новости".
"Главной целью этого визита (в Киев, Москву и Брюссель на прошлой неделе - Ред.) было сообщить, что США готовы содействовать реализации Минских соглашений. В поддержку Нормандского процесса. То есть речь о присоединении США к Нормандскому процессу не идет. Речь идет о поддержке Штатами текущего дипломатического процесса", - рассказала Донфрид.
Напомним, в сентябре заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала, что США готовы к участию в Нормандском формате или параллельном ему процессе.
Также сообщалось, что Кремль не против присоединения США к Нормандскому формату, но в Москве не понимают, что это может дать.
Ранее мы писали, что НАТО поддерживает диалог в "нормандском формате" для решения конфликта на Донбассе.