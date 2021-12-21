Украина передала партнерам инициативы, которые включают в себя 10 шагов по мирному процессу на Донбассе. Также Киев передал позицию странам Запада по поводу инициатив России по безопасности в Европе.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, выступая на конференции украинских послов "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая проходит в Гуте Ивано-Франковской области, передает сайт президента.

По словам Ермака, в последнее время переговоры по Донбассу.продвигаются довольно сложно, но Украина подготовила свои предложения. В частности, по возвращению в режим прекращения огня, взаимному освобождению удерживаемых лиц и открытию пунктов пропуска.

Также Ермак утверждает, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины.

"При этом это не чревато существованием Нормандского формата. Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция… А когда Россия подала какие-то предложения по безопасности в Европе, то мы всем говорим: какая может быть безопасность в Европе без прекращения войны в центре Европы?" - заявил Ермак.

Напомним, несмотря на ранние заявления заместителя государственного секретаря США по политическим делам Викторим Нуланд о готовности американской стороны к участию в Нормандском формате, сегодня Белый дом заявил, что пока не планирует к нему присоединяться, но готов оказывать поддержку. Все это происходит на фоне стратегического предложения о гарантиях взаимной безопасности, которое Россия передала НАТО. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Также сегодня Путин сказал Макрону, что Нормандская встреча зависит от выполнения Киевом Минских соглашений.