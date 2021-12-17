Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках Нормандского формата по украинскому вопросу и рассчитывает на возвращение РФ к обсуждению данной темы.

Об этом Макрон сказал в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем после саммита ЕС в Брюсселе, трансляция велась в Facebook.

"(Необходимо - Ред.) вернуть Россию в политические рамки, лишь они позволят урегулировать украинский вопрос. Это минские соглашение в Нормандском формате, что мы обсуждали вчера, и хотели бы добиться продвинуться вперед по этому вопросу в ближайшие недели", - заявил французский лидер.



По словам президента Франции, по отношению к урегулированию украинского вопроса Белый дом и страны Евросоюза "придерживаются многостороннего подхода". В частности, это "подход сдерживания", в рамках которого стороны посылают "весьма четкие сигналы" и координируют усилия.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский, Макрон и Шольц завершили встречу в Брюсселе и договорились продолжать работу в Нормандском формате.

Также сообщали, что Москва выдвинула требование к проведению Нормандского саммита.