Армия для Елены Зеленской: подарок от мужа

Скандальный приказ о воинском учете для женщин будоражит страну уже который день. Еще на выходных на сайте президента зарегистрировали петицию с требованием отменить "женский призыв", которая набрала голоса с рекордной скоростью. Вскоре выяснилось, что сам воинский учет для слабого пола – это норма закона, принятого по личной инициативе президента, так что вчера его супругу затроллили вопросами о том, станет ли она на воинский учет.

Министерство обороны, издавшее скандальный приказ по мотивам президентского указа, тем временем продолжает оправдываться. Но делает это крайне неумело. Замминистра Анна Маляр пытается убедить всех женщин не паниковать – мол, никого насильно мобилизовывать не будут и вообще "это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин". Она призывает не бежать в военкомат тотчас же, но обязательно сделать это в 2022 году.

Из всего ею сказанного можно сделать однозначный вывод, что сама замминистра в военкомате в качестве обыкновенного посетителя ни разу не была. Иначе не говорила бы о том, что подобное "уравнивание в правах" с мужчинами ничего "кардинально не изменит".

Если бы Маляр хоть раз была в военкомате, она знала бы, что даже сейчас, когда на прием приходит лишь небольшой процент мужчин, меняющих прописку, сделать за один день это удается не всем. Поскольку "первичный прием" проходит лишь два раза в неделю по четыре часа. Между тем только на этом "первичном приеме" можно, в частности, получить направление на медкомиссию, без отметки о которой прописку поменять нельзя, или получить уже готовый документ о постановке на учет или снятии с него.

Да и сама медкомиссия становится еще тем мучением – поскольку не существует единого дня, в который в военкомате присутствуют все необходимые врачи. Так что в самом обычном "мужском" режиме процесс постановки на учет или снятия с него для работающего человека затягивается на месяц или даже больше. И это ничего "кардинально не меняет"?!

Между тем приказ Минобороны предполагает, что миллионы женщин пройдут медкомиссию в течение одного года. При пропускной способности "первичного приема" в военкомате в 60-80 человек в неделю (а самих военкоматов, к примеру, в Киеве всего девять) и при полном бардаке с медкомиссиями такая задача просто невыполнима не то, что в течение года, но и в течение десяти лет, – даже если не пускать в военкоматы мужчин.

Среди депутатов от "Слуги народа", видимо, есть достаточно людей, которые, в отличие от замминистра обороны, в военкоматах бывали, а потому понимают, чем этот приказ грозит для женщин и к каким последствиям для власти он ведет. Не случайно в Раде уже зарегистрирован законопроект об отмене обязательного воинского учета для женщин, под которым подписались почти шесть десятков "слуг".

В тоже время, этот законопроект станет индикатором - насколько власть действительно готова отказаться от решения ставить женщин на воинский учет. Если такое намерение есть - то ничто не помешает всей фракции слуг за это проголосовать. А если законопроект будет провален, то для всех окончательно станет ясно, что главный инициатор "женской мобилизации" - сам Зеленский.

Увольнение за женскую грудь: зачем Кабмин избавился от замминистра?

Кабмин вчера уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука. Так закончилась история со скандальной фотографией, на которой запечатлены мэр Львова Андрей Садовой, собственно Игорь Гарбарук и его сексуальная помощница Кристина Тишкун с одной полуоголенной грудью.

Кстати, на фото были еще два человека, но они к этой истории отношения не имеют. Да и Садовой отношение имеет относительное – видимо, именно из-за него Кристина разместила это фото в соцсетях, чем и спровоцировала скандал.

Скандал на самом деле получился знатный, что и привело к увольнению зама министра – формально по собственному желанию, но очевидно, что желание проявил отнюдь не Гарбарук, он просто не стал сопротивляться, а лишь опубликовал в соцсетях стихотворение Киплинга.

Хотя, в принципе, мог бы и сопротивляться. Ведь, по сути, зама министра образования уволили ни за что. Неудачное (или, наоборот, слишком удачное) с точки зрения дресс-кода платье помощницы – точно не главный криминал в нашей стране. Просто у Гарбарука не нашлось покровителей на Банковой, которые всю эту историю замяли бы.

Подобной реакцией на, в общем-то, высосанный из груди скандал нынешняя власть пытается продемонстрировать свою чуткость в отношении общественного мнения. Однако в это можно было бы поверить только в том случае, если бы во всех подобных историях она действовала одинаково жестко. Но последовательности, увы, не наблюдается.

Между тем скандально известный "анал-табу" Богдан Яременко, нанимавший проститутку во время заседания парламента, остается депутатом от "Слуги народа".

Нардеп Руслан Иванисов, в прошлом которого нашли срок за изнасилование, формально исключен из президентской фракции, но мандат сохранил и в качестве внефракционного подчиняется партийной дисциплине лучше, чем многие "слуги" (так что наверняка и конверт получает).

А "слуга" Галина Третьякова, рассуждавшая о неполноценности детей из бедных семей и радовавшаяся смерти коллеги по парламенту, не только осталась с мандатом, но даже социальный комитет Рады за собой сохранила.

Не говоря уже о нардепе Трухине, которого отмазывают от кровавого ДТП уже несколько месяцев.

Так что Гарбарук – младенец на фоне всех этих людей, которые власти нужны. И создать на нем имидж моральной власти, имея в ее рядах Иванисовых, не получится.

Спасет ли власть "4 канал"?

Во власти, видимо, понимают всю катастрофичность сложившейся для нее электоральной ситуации. Но идут ровно по тому же пути, что и предшественники, пытаясь вернуть доверие граждан через "правильное" форматирование информационного пространства. Вслед за созданием канала "Дом" и переформатированием канала "Рада" власть решила создать и свой "независимый" информационный телеканал: вчера стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал".

Поскольку покупка и содержание телеканала – дело недешевое, естественно, возник вопрос о том, откуда среди "слуг" появился медиамагнат. И о том, будет ли новоявленный владелец канала объявлен "олигархом", – ведь тут и политика, и бизнес, и медиа в одном пакете.

Правда, вскоре выяснилось, что у медиамагната даже нет недвижимости, и, естественно, возникло подозрение, что Ковалев – всего лишь зиц-председатель. Точно такой же, каким был Владимир Макеенко у Петра Порошенко на "Прямом". Только прикрывает он, естественно, не Петра Алексеевича, а кого-то близкого к нынешнему главе государства. В общем, старые песни о главном.

Подобное следование нынешней власти старым рецептом нельзя объяснить ничем, кроме потери связи с реальностью. Ведь даже самому Зеленскому должно быть ясно: если Порошенко, имея "Прямой" и "5-й канал", с треском проиграл выборы 2019 года, то и его сменщику, идущему по тому же пути, ничего не светит.

Наличие телеканала вроде "Прямого" может помочь сцементировать ядерный электорат и создать стабильную фракцию в парламенте – но не выиграть президентские выборы. Если же для Зеленского (по примеру Порошенко) на самом деле целью является именно парламент, а не второй срок на Банковой, то ему нужно уже начать пересматривать свою стратегию. То есть поставить вопрос об отмене президентского поста и введении парламентской республики. Только при таких раскладах у него может быть хоть какое-то будущее.

Минобороны против Кличко: будет ли у Киева тероборона?

Министерство обороны вчера не только оправдывалось в отношении "женского призыва", но и воевало с конкурентом, которым для него вдруг стала столичная мэрия во главе с Виталием Кличко.

Как известно, мэр Киева решил создавать части территориальной обороны, поскольку очень испугался новостей о скоплении войск российской армии у границы Сумской области с Россией. Неизвестно, происходило ли формирование этих частей на самом деле, но штаб территориальной обороны действительно создали, наверняка выделили под это дело деньги и даже хотели дать всей столице условный сигнал о ее готовности к отражению потенциального российского наступления – сирену, которая сегодня днем должна была гудеть по всему Киеву в течение трех минут.

Вчера стало известно, что сирену отменили. Вернее, даже не отменили, а не смогли согласовать. Так что первого за последние тридцать шесть лет (после последней смерти генсека КПСС) общекиевского гудка не будет.

Не будет, скорее всего, и других атрибутов военной независимости столичной власти: Минобороны уже заявило, что это не компетенция Кличко. Впрочем, военные убеждены, что мэр Киева ничего и не собирался делать – просто хотел попиариться.

Может, дело действительно только в пиаре, но не мешало бы проверить, сколько средств на этот пиар уже списано. Тех самых, которых сейчас городу ой как не хватает, чтобы очистить улицы ото льда.

Газа на февраль в Украине нет?

Тем временем Украина медленно, но уверенно приближается к энергетической катастрофе. Вчера стало известно, что запасы газа в украинских хранилищах на 26 декабря снизились на 41% по сравнению с аналогичной датой прошлого года: в 2020-м там было 24 миллиарда кубов, а сейчас – 14. Причем всего за одну холодную неделю – с 19 по 26 декабря – они уменьшились почти на 5%.

Казалось бы, чего переживать: если за одну холодную неделю мы сожгли 5%, то осталось запасов еще на 19 недель. Но в том-то и проблема, что из оставшихся 14 млрд кубов минимум две трети – это технический газ (то есть газ на обслуживание самой газотранспортной системы), который поднимать нельзя.

В реальности в хранилищах осталось около 4 млрд кубов газа, которые можно использовать. Учитывая, что его сейчас жгут и на теплоэлектростанциях, запасов "Нафтогаза" хватит только до начала февраля.

Правда, вчера объявили, что за три месяца первого квартала 2022 года из Венгрии смогут закачать 700 млн кубов. Но, во-первых, никто не объясняет, какова будет цена этого газа, а во-вторых, из этих 700 млн только треть закачают к началу февраля – и эта треть (200 с небольшим миллионов) не покроет потребности страны даже на три дня.

А это, видимо, единственный стабильный источник импорта, раз о нем так много говорят. Если все действительно так, то за Украину в феврале становится страшно.