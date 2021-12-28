Кабинет Министров Украины уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, попавшего в скандал из-за фото с помощницей в откровенном платье.

Об этом сообщает нардеп Юлия Гришина в Telegram-канале во вторник, 28 декабря.

По ее словам, Гарбарука уволили по собственному желанию.

Напомним, на днях мэр Львова Садовой опубликовал фото, на котором в компании чиновников была запечатлена девушка в откровенном платье. Как выяснилось, на снимке была Кристина Тишкун - помощница замминистра образования Украины.

Девушка была ярко накрашена: ее губы были подведены красной губной помадой. На ней было надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди. Образ дополнял крестик, надетый поверх платья.

В комментариях девушку раскритиковали за откровенный наряд, который она надела в мэрию.

Замминистра образования Гарбарук отреагировал на данную ситуацию, процитировав в Facebook стихотворение Редьярда Киплинга.

После фото с помощницей Кристиной Тишкун в сети заговорили о его специфических с ней отношениях. Правда, слухи эти пока не подтверждаются. "Страна" подробно разобрала этот скандал.