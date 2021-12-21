Во вторник, 21 декабря, на сессии Николаевского областного совета уволили с должности главврача областной инфекционной больницы Светлану Федорову.

За ее увольнение проголосовали 42 из 58 депутатов. 6 депутатов высказались против, 4 воздержались, еще 6 не голосовали.

Также, по информации "Страны", глава фракции "Наш Край" в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин исключил Федорову из фракции.

Напомним, в ноябре Светлана Федорова публично заявила о критической ситуацией с медицинским кислородом для пациентов и это вызвала общественный резонанс, больница стала известна на всю страну. После этого в больнице начались проверки от Минздрава и медучреждение начали угрожать закрыть, а саму Федорову начали шантажировать.

Накануне стало известно, что николаевская больница, прогремевшая на всю Украину из-за проблем с кислородом, закрывается. При этом главврач больницы назвала все изложенное в отчете проверки враньем, каждый пункт которого она может подтвердить документально.

"Страна" публиковала интервью с главврачом Николаевской больницы Светланой Федоровой.