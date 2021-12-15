Главврач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова в комментарии "Стране" объяснила подоплеку скандала вокруг медучреждения.

Минздрав угрожает закрыть эту больницу после очередной проверки, во время которой там якобы обнаружили многочисленные нарушения. При этом главврач больницы называет все изложенное в отчете проверки враньем, каждый пункт которого она может подтвердить документально.

"В отчете проверки написали, что у нас большинство больных лёгкие. Но у нас все тяжелые и крайне тяжелые больные. Ещё написали, что нет программ инфекционного контроля. Хотя у нас все программы введены, причём их проверяла НСЗУ. Даже если бы я хотела подделать их задним числом, это не получилось бы, потому что все журналы у меня изымала полиция", - объясняет Фёдорова.

В выводе комиссия из МОЗ порекомендовала Николаевскому облсовету провести еще один аудит в инфекционной больнице. Также Минздрав рекомендовал закрыть медучреждение и не выдавать ему средства по пакетам медуслуг якобы из-за того, что больница не соответствует критериям борьбы с COVID-19.

"МОЗ предлагает закрыть единственную инфекционную больницу в области как не соответствующую каким-то правилам. Это даже не грустно, это какой-то сюрреализм", - говорит Фёдорова.

Помимо этого, комиссия порекомендовала облсовету создать наблюдательный совет, который должен решить вопрос увольнения Федоровой с должности главврача. Вдобавок НСЗУ выставила больнице штраф на сумму 40 тысяч гривен за то, что в медучреждении списали на два одноразовых халата больше.

"Мы объясняли НСЗУ, что в это же время списано на два халата больше, но и на два костюма меньше - все они одноразовые. Эти расчёты ориентировочные, мы не знаем, сколько раз переоденутся сотрудники. Я уже молчу, что эти костюмы куплены не за бюджетные средства. И я бы с удовольствием не платила бы этот штраф, но они заявили, что не додадут эти деньги за декабрьский пакет. Они просто заберут его на этапе начисления денег", - утверждает Фёдорова.

Сама Светлана Федорова считает все происходящее местью за то, что она в числе первых медиков заговорила о проблеме с нехваткой кислорода для больных коронавирусом.

"За этот год у меня было 10-12 внеплановых проверок, плюс столько же плановых. Недавно приезжала одна проверка из МОЗ во главе с Ириной Микичак в разгар нехватки кислорода. Тогда мне сказали, мол, я ещё пожалею о том, что озвучила эту проблему. После этого за мной начали кататься разные машины и следить за мной", - говорит Светлана Федорова "Стране".

Главврач утверждает, что проверку Минздрава против нее "заказала" глава Николаевского облсовета Анна Замазеева. По словам Федоровой, чиновница собирается стать министром, близка с президентом Зеленским и дружит с главой Минздрава Виктором Ляшко.

"По каким-то причинам я ей не нравлюсь, и она давно пытается меня уволить. Но уволить меня нельзя, так как действует контракт на пять лет до 2026 года. За мое увольнение должны проголосовать депутаты облсовета, а причин для этого нет. Поэтому была создана эта комиссия из Минздрава для проверки больницы. Наверное, я их не устраиваю, потому что не приношу "откаты" в облсовет и плачу полную зарплату работникам", - рассказывает "Стране" главврач.

Писать заявление на увольнение по собственному желанию Федорова отказалась. Тогда, по словам главврача, в ее кабинете установили скрытые камеры и прослушку. Светлана Федорова считает, что таким образом на неё пытаются собрать компромат.

"В ноябре у меня сработала пожарная сигнализация. Когда пришли пожарные, то в системе сигнализации обнаружили микрофон и камеру. Я их оставила на столе в кабинете, чтобы передать утром полиции, но их кто-то забрал", - объясняет она.

После всех проверок главврачу Николаевской инфекционной больницы начали угрожать и шантажировать записями со скрытых камер в ее кабинете.

"Мне уже сказали, что меня будут физически уничтожать. Вся наша "добрая" местная власть подсылает ко мне своих людей и они мне это передают. Самый большой криминал, который они нашли, это то, что я матерюсь на камеру. Мне сказали: "Либо ты заткнешься и уйдёшь, либо мы будем выкладывать видео, где ты переодеваешься", - заявляет "Стране" Фёдорова.

Результаты проверок и рекомендации Минздрава закрыть больницу Светлана Федорова намерена обжаловать в суде.

"Сейчас я ищу адвокатов. После моего обращения мне позвонили несколько юристов, готовых помочь. Тут речь не обо мне, я просто хочу защитить репутацию и честь больницы", - подытожила она.

Напомним, главврач Николаевской инфекционной облбольницы Светлана Федорова ранее неоднократно сообщала об острой нехватке кислорода в Николаеве для больных коронавирусом.

Позже в областную инфекционную больницу Николаева ночью 5 ноября ворвалась группа людей и требовала дать кислород.