В среду, 10 ноября, Кабинет министров Украины принял решение повысить тарифы на трансплантацию легких и сердца, это позволит медучреждениям покрывать все фактические затраты на операции. Операции по трансплантации в Украине выполняются за счет госбюджета и бесплатны для пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

Тарифы на трансплантацию сердца и легких в Украине повысят, но сами операции станут более доступны для украинцев. Изменения дадут возможность покрывать все фактические затраты на осуществление соответствующих операций, увеличить их количество и повысить качество.

В Минздраве напомнили, что операции по трансплантации в Украине выполняются за счет государственного бюджета и безвозмездны для пациентов.

"Заведения здравоохранения смогут подавать документы для контрактирования с НСЗУ на предварительную проверку. Изменения позволят учреждениям здравоохранения подавать обращения и необходимые документы в НСЗУ, а национальная служба будет анализировать наличие у заведений медицинского оборудования, персонала, лицензий, разрешительных документов, необходимых для предоставления медицинских услуг, а также привлечения подрядчиков для предоставления медицинских услуг", - сказано в сообщении.

Однако Кабмин отсрочил проведение оценки медицинских технологий на медицинские изделия, закупаемые за бюджетные средства, до 1 января 2023 года.





Напомним, первый ребенок в Украине, который перенес пересадку сердца, уже встал на ноги и хочет из больницы домой.

Также сообщалось, что в Черкассах хирурги впервые пересадили сердце пациенту.