В 2022 году Украина рассчитывает получить около 42 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время брифинга во вторник, 21 декабря.

"Украина имеет договоренности на поставку в следующем году почти 42 млн доз вакцины против COVID-19. Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз вакцины CoronaVac и 10 млн доз по глобальному механизму COVAX", - сказал Кузин.

По его словам, таким образом в Украину гарантировано поступит такое количество вакцин, которое позволит сделать прививки 70% населения двумя дозами.

Напомним, в Украине зафиксировали резкий спад вакцинации от коронавируса. За прошедшую неделю в Украине вакцинировали только 784 тысяч человек и это стало антирекордом по количеству прививок. В ноябре темпы вакцинации в Украине достигли 1,6 млн прививок в неделю и более 300 тысяч в сутки.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам премьера Дениса Шмыгаля, вакцинированные за границей украинцы смогут получить "Вовину тысячу".

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