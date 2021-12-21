Николаевский областной совет сегодня может проголосовать за расторжение контракта с главврачом областной инфекционной больницы Светланой Федоровой, которая публично заявила о провалах властей в борьбе с эпидемией коронавируса за что на неё наслали проверки, а затем и вовсе больницу решили закрыть.

За час до этого Федорова у себя в Facebook сообщила, что ее вызвали на комиссию в облсовет за 25 минут до ее начала.

Эта комиссия, по словам Федоровой, посвящена инспекции Минздрава, по результатам которой, как сообщала Федорова, было принято решение о закрытии больницы.

Во время голосования в облсовете за внесение вопроса в повестку дня из зала выкрикивали, что решение принимается вразрез с законом.

Ведь в повестку дня сессии такие вопросы вносятся за 20 дней до голосования.

"Это противоречит регламенту. Вопросы вносятся за 20 дней. Коллеги, не поддерживайте, пожалуйста", - сказала депутат Виктория Москаленко, но ее аргументы не были приняты ко вниманию.

Напомним, в ноябре Светлана Федорова публично заявила о критической ситуацией с медицинским кислородом для пациентов и это вызвала общественный резонанс, больницы стала известна на всю страну. После этого в больнице начались проверки от Минздрава и медучреждение начали угрожать закрыть, а саму Федорову начали шантажировать.

А на днях главврач записала видеообращение, в котором обвинила во лжи главу Минздрава Виктора Ляшко.

Как рассказала главврач в интервью для "Страны", шквал проверок она считает местью за свою откровенность о ситуации с кислородом.

Также мы писали о том, что Николаевская больница, прогремевшая на всю Украину из-за проблем с кислородом, закрывается.

Кроме того, сообщалось, что Федорова заявляла, что существует команда из ОП уволить ее любыми способами.