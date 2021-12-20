С 1 января следующего года Николаевская инфекционная больница, главврач которой в ноябре заявила о нехватке медицинского кислорода для пациентов, как и ожидалось закрывается.

Об этом главврач больницы Светлана Федорова рассказала на своей странице в Facebook в понедельник, 20 декабря.

"С 1 января нашу больницу закрывают. Больницу не подали как "ковидную", НСЗУ отказал в заключении договоров. Прошу всех родственников больных забирать своих пациентов куда скажет Облздрав. Нам не сообщают куда переводить", - написала она.

Напомним, в ноябре Светлана Федорова публично заявила о критической ситуацией с медицинским кислородом для пациентов и это вызвала общественный резонанс, больницы стала известна на всю страну. После этого в больнице начались проверки от Минздрава и медучреждение начали угрожать закрыть, а саму Федорову начали шантажировать.

Как рассказала главврач в интервью для "Страны", шквал проверок она считает местью за свою откровенность о ситуации с кислородом.