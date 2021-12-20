Главврач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что медучреждение с 1 января 2022 года должно прекратить работать, так как с ним не заключил контракт НСЗУ. В комментарии "Стране" Федорова подробно объяснила подоплеку скандального решения.

Федорова считает, что таким образом власть пытается надавить на нее и заставить написать заявление на увольнение.

"Есть нездоровые амбиции наших местных властей по отношению ко мне как к руководителю больницы. По негласному приказу главы облсовета и областного управления охраны здоровья нашу больницу решили не подать в список больниц, которые подлежат контрактированию с НСЗУ на 2022 год. При том, что у нас лучшая больница в области. Какие-то деревенские больницы подали, а нас - нет. Я узнала об этом сегодня. Завтра последний день заключения контракта с НСЗУ. Это идиотская ситуация. Работающий ковидный стационар, соответствующий абсолютно всем требованиям - и с нами не заключает договор НСЗУ", - говорит Светлана Федорова.

На ее обращения ни облсовет, ни облгосадминистрация, ни местное управление охраны здоровья не отвечают. Причины такого решения Федоровой также не сообщают.

"Все молчат. На мои попытки дозвониться к заму губернатора по медицинским вопросам он говорит, что занят и бросает трубку. На личные встречи я попасть не могу - от меня просто бегают. Чтобы решить вопрос и разобраться в ситуации, мне надо поехать в Киев, но ни начальник облздрава, ни глава облсовета не подписывают мне заявление на отпуск без объяснения причин - хотя у меня 41 день отпуска не использован", - сообщает "Стране" Федорова.

Больше всего главврача сейчас беспокоит вопрос - что делать с больными, которые сейчас лечатся в стационаре Николаевской инфекционной больницы? Перевозить их в другое медицинское учреждение, по словам Федоровой - не вариант. Больные - тяжелые и нетранспортабельные.

"Завтра - последний день. Ситуация критическая. Куда пациентов девать? Мне 1 января, получается, надо замок вешать на двери больницы и никого туда не пускать - ни работников, ни пациентов. Что делать с больными, я не знаю. Медикаменты у нас есть, спонсоры нас всем обеспечили. Мы всех до последнего будем лечить. Но я вот сейчас вышла из реанимации - больные нетранспортабельные, на ИВЛ. Их перевозка в другую больницу просто убьет. Я, конечно, понимаю, облздрав хочет, чтобы у нас было больше смертей, но таким путем я не пойду. Наверное, мне придется с завтрашнего дня отказывать в поступлении в стационар новым пациентам. А тех, кто уже у нас лежит, естественно, будем долечивать до какого-то решения вопроса", - объясняет главврач.

Светлана Федорова убеждена, что таким образом ее вынуждают написать заявление на увольнение. Но уходить с поста главврача по собственному желанию она не намерена.

"Мне четко сказали, что есть команда из Офиса президента меня уволить любыми способами. Я готова на все ради спасения больницы, но увольняться сама я не буду - такой подарок я им не подарю. Офис президента приказал - ну, пусть изворачиваются, как уж на сковородке. Пусть ищут пути, как меня можно уволить. Уголовными делами у них уже не получилось, сжиганием машин, давлением на мою семью, угрозами. Сейчас не знаю, что они еще придумают. Застрелят, может, я не знаю", - заявляет "Стране" Светлана Федорова.

Медик не видит правовых путей борьбы за сохранение больницы.

"В суд подать на кого? Все повязаны. Минздрав, НСЗУ, наш облсовет и наше управление охраны здоровья. На кого из них подавать? Каждый кивает друг на друга, как с моим заявлением на отпуск. Облздрав говорит, мол, я не подпишу, пока не разрешит глава облсовета. А глава облсовета говорит, мол, я не подпишу, потому что облздрав должен решать. Все - круг замкнулся", - отметила Светлана Федорова.

Напомним, в ноябре Светлана Федорова публично заявила о критической ситуацией с медицинским кислородом для пациентов и это вызвала общественный резонанс, больницы стала известна на всю страну. После этого в больнице начались проверки от Минздрава и медучреждение начали угрожать закрыть, а саму Федорову начали шантажировать.

А на днях главврач записала видеообращение, в котором обвинила во лжи главу Минздрава Виктора Ляшко.

Как рассказала главврач в интервью для "Страны", шквал проверок она считает местью за свою откровенность о ситуации с кислородом.