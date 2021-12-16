Украинский Инстаграм-блогер Александр Залиско в своих историях пожаловался на то, что из-за нервного срыва, связанного с травлей после скандальной вечеринки во Львове в День памяти жертв Голодомора, ему диагностировали панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

"Сначала думал, что не буду вам это рассказывать, потому что меня и так не было неделю в Инстаграме. Но история меня не отпускает и все эти нервы переросли в панкреатит. Я лечился неделю, мне стало легче. Но ночью в понедельник мне внезапно стало плохо. Поэтому сегодня ещё раз пришёл на УЗИ и к гастроэнтерологу", - рассказал блогер.

Ранее "Страна" уже писала о том, что в результате травли Александра Залиско госпитализировали.

Напомним, в доме ученых во Львове в день памяти жертв голодомора местные блогеры закатили громкую вечеринку с эротическим шоу Show bar, танцами и деликатесными угощениями. Вечеринку устроили в честь дня рождения блогера-миллионника Александра Залиско.

В этот же день, накануне госпитализации блогера, во Львове умер директор Дома ученых Роман Славитич, где в субботу прошла скандальная "Голодная туса" блогеров.

Сам Залиско после смерти Славитича в своём Инстаграме принёс публичные извинения семье умершего.

"Я прошу прощения в семье умершего и очень сочувствую. Это неописуемая боль для вас. Это неописуемый стыд для меня. И ужас, потому что ничто уже не изменит страшных последствий. Я прошу прощения и понимаю, что ненависть ко мне сейчас громче любых моих слов. Но важно сказать это сейчас: простите", - написал блогер.

Также "Страна" разбиралась, как травят блогеров-миллионников за "тусу" в день Голодомора.