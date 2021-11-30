В минувшую субботу, 27 ноября, украинские блогеры-миллионники (Натали Литвин, Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо) закатили шумную вечеринку по случаю Дня рождения их друга и блогера из Черновцов Александра Залиско.

Парень отмечал свой 29-й день рождения. И эта дата совпала с днем, когда в Украине чтят память жертв Голодоморов. Поэтому после того, как в сториз начали появляться фото и видео с тусовки, участников тут же обвинили в "цинизме" и "недостойном поведении".

Масла в огонь подлила и подпись одного из снимков "Блогерская голодная туса", оставленная в сториз ведущим шоу Владимиром Остапчуком.

Поле поднявшегося хайпа, полиция открыла в отношении блогеров статью за "нарушение карантина", Дом ученых, где проходила вечеринка, закрыли, а националисты во главе с радикалом Стерненко устроили бойкот известным брендам, вынуждая их отказываться от сотрудничества с селебрити-участниками вечеринки года.

Разбирались в очередной "зраде", которую создают вокруг случившегося.

Что известно о скандальной вечеринке

Вечеринка для именинника Александра Залиско проходила во львовском Доме ученых - одном из самых красивых зданий Львова с богатым декором, а также бывшим дворянским казино Герхарда. Оно часто используется в туристических целях.

Это место давно ветшает и находится в запустении, но сохранило величественную красоту благодаря фасаду с атлантами, парадной лестнице с дубовыми резными перилами в вестибюле, шелковым обоям, каминам и люстрам, как в театре, а также стеклянному потолку.

В Доме ученых регулярно проходят съемки клипов, фильмов и передач. По этой лестнице спускалась Миледи, а Д’Артаньян поднимался к кардиналу на шахматную партию в кинофильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Здесь снимали клип Виа-Гры (Поцелуи), Джамалы (For Every Heart), "Выходи за меня замуж" группы БангладешЪ Оркестр и выпуск передачи "Супермодель по-украински".

Поэтому выбор места для "днюхи" оказался неслучайным.

Герой дня появился на празднике эффектно - сидя под потолком на кольце, которое используют воздушные гимнасты. Действо сопровождалось танцем девушек в черных кроличьих масках и падающим сверху золотым конфетти.

"Для меня одной из самых больших радостей в жизни и одним из самых больших смыслов являются тусовки. Поэтому я рад, что вы пришли на тусу. На мою тусу. И я надеюсь, что сегодня она будет поистине грандиозной", - обратился Залиский к собравшимся гостям.

На мероприятии были откровенные БДСМ-конкурсы, в рамках одного из которых гостей хлестали кнутом. Впрочем, подобные развлечения для современной молодежи - и тем более заведений Львова - не в новинку.

Многочисленные гости произносили тосты, сидя за изысканно сервированным длинным столом, который больше напоминал свадебный.

Это фото разместил у себя в соцсети ведущий мероприятия Владимир Остапчук, которого блогеры посвятили в свою тусу, демонстрируя средний палец: "Вова Остапчук, иди нах@й" (кстати, такое приветствие распространено среди фанатов российского рэпера Моргенштерна).

Совместное видео они выложили в сеть в сториз, которые спустя сутки исчезли.

Ведущий, по всей видимости, отблагодарил гостей вечеринки, обнародовав снимок, который назвал "Блогерская голодная туса" (что позже стало спусковым механизмом скандала). Фото и видео с вечеринки завирусились, украинцы их начали выкладывать и обсуждать уже на своих страницах.

Часть такого "компрометирующего материала" тут же была удалена, но осталась в перепостах.

Кто нашел в вечеринке "зраду"

Происходило все это, как уже говорилось, в годовщину Голодомора. Что вряд ли было сделано нарочно - у Залиского как раз 27 ноября день рождения. И готовились к нему, похоже, без тайного смысла поиздеваться над памятной датой.

Националистическая публика набросилась на блогеров после фото с подписью "Блогерская голодная туса". Название, видимо, должно было шутливо проиллюстрировать ломящиеся от еды столы. Но совпадение с Голодомором, конечно, вышло неудачным. Хотя вряд ли такой смысл закладывался блогерами изначально.

Ну и в целом идеологизированным гражданам "не зашла" вечеринка с эротикой и неудержимым весельем. Хотя неизвестно, сколько таких вечеринок прошло в этот день по Украине.

Историю начал раскручивать скандальный праворадикал Сергей Стерненко, зарезавший в Одессе человека. В своем видео в YouTube он противопоставил тех, кто в тот день ставили свечи памяти инста-блогерам, отмечавшим день рождения.

Конечно, к претензиям Стерненко добавил и то, что "блогеры развлекались под российскую музыку" (на заставке в этот момент молодежь танцевала под хит "Под гипнозом" популярной украинской группы Artik & Asti), некоторые гости были в костюмах Моргенштерна и Славы Мэрлоу, а имениннику дарили билет на стенд-ап Павла Воли.

В итоге Стерненко подвел к мысли о том, что блогерам необходимо извиниться.

Что ответили блогеры

Извинения поступили сперва только от ведущего Владимира Остапчука, который запостил ставшую скандальной фразу.

Он объяснил, почему заявил о "голодной тусе" - поскольку блогерам не вовремя вынесли заказанное блюдо.

"Хотел бы еще раз извиниться за мою фразу. Во время работы в предыдущих сториз был контекст: гостям не выносили долго блюда и они кипишевали. И мой ответ про "блогерскую тусу" был констатацией и абсолютно никак не юмором или надругательством над днем памяти. Простите", - написал Остапчук вчера.

После одного извинения он опубликовал второе, написав, что его сториз не имели отношения к голодомору и он "не мог подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит".

А вот сами блогеры извиняться не торопились - поскольку они над Голодомором даже в теории не издевались.

Через несколько дней после шумной вечеринки Александр Залиско ответил всем, кому не понравилось празднование.

"Отпраздновать свое 29-летие получилось громко. Насколько громко, что все внезапно стали супер правильными и блогеры виноваты во всех проблемах мира.

⠀

День памяти жертв голодомора – важный день. И я уважаю людей, которые и правда вспоминают и зажигают свечу. Но не в сториз в инстаграмме. А искренне. И не кричат ​​популистскими заявлениями, какие они правильные и после сториз со свечой идут в караоке, на концерт, в ресторан с друзьями или на футбол. К чему это лицемерие? Почему люди только ищут кого бы это в чем обвинить? Им столь скучно жить?

⠀

Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу и множество разных забав. Поэтому достаточно распылять информационный "яд" вокруг!

⠀

Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне!", - написал он у себя в Instagram.

Отметим также, что скрывать свою страницу, комментарии или извиняться перед теми, кто нашел в его действиях "зраду" он не стал, а продолжил публиковать фото и видео со своего праздника.

Однако уже 30 ноября риторика блогера изменилась и он опубликовал неоднозначные извинения.

"Хочу обратиться к тем, чьи чувства я задел или мог обидеть. Прошу прощения у тех людей, чьи чувства я зацепил. Но только у этих людей. Это не касается тех людей, которые пришли на шум ", - сказал в своих сториз Залиско.

Он также рассказал, что у него был телефонный разговор с полицией, о котором он обещает рассказать позже.

"Я буду и дальше выставлять сториз, не с вечеринки, просто из своей жизни. Потому что я блогер и я транслирую, в первую очередь, свою жизнь. Я не учу, что правильно, а что нет. Я показываю просто свою жизнь. И вы как канал можете посмотреть меня, а можете переключить на другой. Или смотрите, если вам интересно. Поэтому наблюдайте дальше за сториз. И хочу попросить не хейтить моих друзей - блогеров. Потому что День рождения был у меня, а они просто пришли как гости. Не нужно делать их виноватыми во всем. Всем хорошего дня и спокойствия", - сказал Александр.

Полиция завела дело, бренды отказали в деньгах

Впрочем, на скандальную вечеринку уже отреагировали городские власти Львова и полиция.

В понедельник, 29 ноября, первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко сообщил, что за нарушение карантинных требований комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых, где проходила вечеринка.

Самого Залиско вызвали в полицию из-за празднования дня рождения. На официальном сайте полиции Львовской области появилась информация о том, что в отношении организатора громкой вечеринки во Львове, 29-летнего жителя Черновицкой области, составлен протокол за нарушение карантинных ограничений - штраф в размере от 17 тысяч гривен.

Напомним, что во Львове и области действуют карантинные ограничения "красной" зоны, предусматривающие запрет на проведение массовых мероприятий в случае отсутствия у участников и персонала COVID-документов.

Неизвестно правда, кто должен был проверять наличие этих документов при входе на частную вечеринку. И были ли такие документы у блогеров.

То есть власти после шума, который подняли националисты, решили "отработать" перед ними эту историю и показать себя "патриотами".

А дальше началось то, что становится уже обыденной практикой: радикалы начали требовать от брендов, которые сотрудничают с блогерами, разорвать с ними отношения. В соцсетях им оставляют однотипные жалобы, вынуждая их разорвать сотрудничество с блогерами и отчитаться об этом публично.

Ответы смм-щиков известных брендов выдержаны в соглашательском тоне - одни обещают пересмотреть сотрудничество, другие отчитываются, что уже его разорвали.

В ответе Pepsi Ukraine говорится, что компания ответственно относится к своим партнерам, и что партнерство с Залиско было прекращено еще в октябре 2021 года (!) И это очень странно с учетом того, что скандал возник только сегодня.

Rozetka обещала "пересмотреть сотрудничество со всеми блогерами, которые в этом участвовали". Типичный сдержанный ответ маркетологов.

А вот чайный бренд Lovare разорвал отношения с инфлюенсерами.

"Мы не поддерживаем подобные намерения и нам очень досадно из-за ситуации, которая произошла. Мы уважаем историю и не сотрудничаем с блогерами, которые не разделяют наши ценности... В данный момент мы прекратили сотрудничество", - оправдываются в компании.

Также отказалась в будущем сотрудничать с ними "Новая почта".

Однако многие бренды пока не отвечают радикалам.

"До сих пор не объявили о прекращении сотрудничества: McDonald's, Louis Vuitton, ESTRO, Dior, Театр пива "Правда"/Pravda Beer Theatre, Philips и еще ряд. Мы все еще ждем вашего выбора: вы за Украину или нет", - ставит ультиматум компаниям глава общественной организации "Українська Україна" Андрей Смолий.

Он же по сути инициировал бойкот этим брендам.

После того, как бренды отказали блогеру в деньгах, он зачитал с листка спич на 5 минут о тусе и признался, что "если вчера говорил "мой день рождения, что хочу то и делаю", то после разрыва рекламных контрактов все переосмыслил и признал вечеринку глупой ошибкой.

"За двое суток меня лишили фактических всех источников дохода. Самые крупные национальные бренды разорвали рекламные контракты со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества", - сказал блогер.

Что означает эта история?

Националисты снова показывают, что им до всего есть дело - до частных вечеринок блогеров в том числе. И что они в Украине будут решать, как и когда людям праздновать дни рождения.

Конечно, БДСМ-стилизованные дни рождения - это на любителя, но в демократическом государстве никто не может запретить частным лицам отмечать праздники, как они посчитают нужным.

Тем более, что никакого намеренного глумления над жертвами голода 32-33 годов на сходке блогеров, конечно, не было.

Но ультраправые уже давно превратились в Украине в идеологическую полицию, которой позволено травить всех, кто не соответствует их образу "настоящего украинца".

Причем по нынешнему случаю видно, что жертвами патриотического буллинга становятся уже не только какие-то сторонники России или противники украинизации. А вполне респектабельные украиноязычные блогеры.

Надо думать, если бы они устроили "тусу" в какие-то другие скорбные даты - к примеру, 22 июня или на Страстную пятницу - никаких претензий от Стерненко и Ко мы бы, конечно, не услышали.