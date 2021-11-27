В субботу, 27 ноября, во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв голодоморов пожилой киевлянин подошел к памятнику и стал собирать хлеб, который там разложили по традиции в память о голоде.

Об этом свидетельствует видео, снятое журналистом "Сегодня".

На ролике можно заметить, как пожилой мужчина подошел к памятнику и забрал положенный возле мемориала пакет с хлебом. После чего он подошел еще раз и решил съесть небольшой кусок хлеба.

Данное видео прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Это Киев, 21 век.

В следующем году - 90-я годовщина голода в Украине", - говорится в публикации.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов. В связи с этим память умерших в 1932-1933 годах почтили президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В ходе мероприятия Владимир Зеленский заявил, что к 90-й годовщине Голодомора, которая будет отмечаться в ноябре следующего года, будет построена вторая очередь музея Голодомора.