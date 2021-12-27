Мэр Львова Андрей Садовой после скандального фото с девушкой в откровенном платье, похоже, решил срочно исправить ситуацию и опубликовал снимок с одетыми по-пуритански женщинами-нардепами.

"В завершение года встретились с народными депутатами из Львова. Сверили часы. Подвели итоги года. Поговорили о будущем", - подписал фото львовский градоначальник.

Напомним, на днях Садовой опубликовал фото, на котором в компании чиновников была запечатлена девушка в откровенном платье. Как выяснилось, это Кристина Тишкун - помощницай замминистра образования Украины.

Девушка была ярко накрашена: губы подведены красной губной помадой. На ней было надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди. Образ дополнял крестик, надетый поверх платья.

В комментариях девушку раскритиковали за откровенный наряд, который она надела в мэрию: "Надо было идти без наряда", "С какой целью выбирают такой наряд в городской совет?", "Садовой пригласил эскортницу".

Также мы сообщали, что экс-нардеп Надежда Савченко опубликовала фотосессию, показав новый образ в платье с декольте.