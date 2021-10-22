Мэр Львова Андрей Садовой не собирается передавать России останки погибшего в 1944 году советского разведчика Николая Кузнецова, несмотря на решение кассационного административного суда Верховного суда Украины. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Также он заявил о намерении обменять находящихся в тюрьмах России украинцев на прах Кузнецова, могила которого расположена во Львове на Холме славы и уже не раз подвергалась осквернению.

По его словам, Кассационный админсуд обязал исполком Львовского горсовета передать останки Кузнецова его родственникам, проживающим в России. Это уже не первое такое судебное решение по этому делу.

"У меня в очередной раз два вопроса к людям, принимающим такие решения:

1. Считаете ли вы возможным любое сотрудничество с агрессором во время войны?

2. А не хочет ли Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, заключенного сегодня по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 людей, которые находятся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях?" - написал в соцсети Садовый.

Николай Кузнецов является одним из самых известных советских разведчиков. Во время Второй мировой войны он работал на территории Западной Украины.

Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии, в частности, застрелил вице-губернатора оккупированной Галиции Отто Бауэра и шефа канцелярии галицкой администрации Генриха Шнайдера. Николай Кузнецов погиб в бою с УПА 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

В апреле 2020-го исполнительный комитет Львовского горсовета отказал в передаче праха легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, заявив, что в Министерстве культуры и в СБУ передачу останков в РФ посчитали нежелательной и преждевременной.

Также мы подробно разбирались, как во Львове взяли в заложники останки советского разведчика Кузнецова.