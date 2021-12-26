После скандала с откровенным платьем помощницы замминистра образования Украины Кристины Тишкун бывший народный депутат Надежда Савченко также решила поэкспериментировать с нарядами.

Об этом свидетельствует сегодняшняя публикация Савченко в Facebook.

Так, в рамках интервью на телеканале "2+2" для передачи "Випы и топы" Савченко решила изменить свой образ. Политик решила предстать перед подписчиками в двух ярких платьях, одно из которых - глубоким вырезом.

Кроме этого, для одного из образов Савченко сделали яркий макияж, дополнив его большими серьгами.

Сама Савченко свой новый образ прокомментировала так: "Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения".

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался в мэрии с девушкой в откровенном наряде. В сети уже успели высмеять ее платье с открытым декольте. Как выяснилось, девушка является помощницей замминистра образования Гарбарука. Мы подробно разобрали этот скандал.

Также мы сообщали, что в сентябре Надежда Савченко опубликовала фото в парандже из турецкой мечети.