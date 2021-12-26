Замминистра образования Гарбарук отреагировал на скандал со своей помощницей стихами Киплинга
Заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук, фото помощницы которого Кристины Тишкун уже более суток взрывает соцсети, решил отреагировать на скандал стихотворением Редьярда Киплинга.
Пост со стихом замминистра разместил в своем Facebook.
Он процитировал стихотворение Редьярда Киплинга "Если".
"О, если ты спокоен, не растерян, Когда теряют головы вокруг, И если ты себе остался верен, Когда в тебя не верит лучший друг, И если ждать умеешь без волненья, Не станешь ложью отвечать на ложь, Не будешь злобен, став для всех мишенью, Но и святым себя не назовёшь…", - написал он.
При данная публикация стала единственным его "комментарием" после начала скандала.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался в мэрии с девушкой в откровенном наряде. В сети уже успели высмеять ее платье с открытым декольте. Оказалось, что эта была помощницы замминистра образования Игоря Гарбарука.
После фото с помощницей Кристиной Тишкун в сети заговорили о его специфических с ней отношениях. Правда, слухи эти пока не подтверждаются. "Страна" подробно разобрала этот скандал.