Заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук, фото помощницы которого Кристины Тишкун уже более суток взрывает соцсети, решил отреагировать на скандал стихотворением Редьярда Киплинга.

Пост со стихом замминистра разместил в своем Facebook.

Он процитировал стихотворение Редьярда Киплинга "Если".

"О, если ты спокоен, не растерян, Когда теряют головы вокруг, И если ты себе остался верен, Когда в тебя не верит лучший друг, И если ждать умеешь без волненья, Не станешь ложью отвечать на ложь, Не будешь злобен, став для всех мишенью, Но и святым себя не назовёшь…", - написал он.

При данная публикация стала единственным его "комментарием" после начала скандала.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался в мэрии с девушкой в откровенном наряде. В сети уже успели высмеять ее платье с открытым декольте. Оказалось, что эта была помощницы замминистра образования Игоря Гарбарука.

После фото с помощницей Кристиной Тишкун в сети заговорили о его специфических с ней отношениях. Правда, слухи эти пока не подтверждаются. "Страна" подробно разобрала этот скандал.