На фоне громкого скандала с экс-замминистра МВД Гогилашвили осталась за кадром фигура его жены, многолетней помощницы Владимира Зеленского Марии Левченко. Теперь она может оказаться главной фигурой нового скандала в высших сферах украинской власти.

Напомним, что в начале декабря в сеть слили видео хамского поведения экс-замминистра МВД Александра Гогилашвили на дороге на въезде в зону ООС. На свою должность чиновник попал по протекции Зеленского осенью 2019 года. "Страна" не раз уже писала о том, как попал в скандал замглавы МВД Гогилашвили и что нем известно. После скандала чиновника уволили 13 декабря по указанию Зеленского.

Пикантность ситуации заключается в том, что оскандалившийся бывший замминистра является мужем Марии Левченко. Многие годы она работает личным секретарем Владимира Зеленского (еще со времен "Квартала") и входит в близкий круг общения украинского президента.

"Страна" обнаружила новые скандальные факты о главной помощнице президента Владимира Зеленского.

Самый важный человек

По информации источников "Страны" в Офисе президента, Мария Левченко на Банковой выполняет одну из самых ответственных функций — составляет график для Владимира Зеленского, формирует порядок личных встреч и выполняет особые поручения.

"У неё рабочее место прямо в кабинете у президента. Она обеспечивает "доступ к телу". Прежде чем попасть на встречу к президенту, депутату или министру нужно набрать Машу и записаться. Понятно, что рядового депутата записывать никто не будет, но приближённых и высокопоставленных чиновников на встречу к президенту записывает именно Левченко. Также она присутствует на всех совещаниях и встречах президента, вначале это было как-то странно, но со временем все привыкли — она просто сидит и молчит, что-то записывает. Вопрос покупок подарков для жены и детей. Личных просьб, вопросы быта и зачастую и питания (вопреки нормам и правилам патронатной службы) Зеленский также решает через Левченко", — сообщил источник.

Другой наш источник из бизнес-кругов рассказывает, что долгое время пытался попасть на встречу к Зеленскому через Давида Арахамию, но не мог это сделать.

В один момент он пересекся с Зеленским на публичном мероприятии и пожаловался, что Арахамия интригует, после чего Зеленский надиктовал по памяти бизнесмену телефон Левченко и попросил впередь записываться через неё. Встречу организовали уже через три дня.

Цену автомобилей занизили в разы

"Страна" решила проверить каким имуществом владеет Левченко. И обнаружила интересные нюансы.

В своей декларации за 2020 год Александр Гогилашвили сообщил, что его семья обзавелась сразу двумя автомобилями. Владельцем Jeep Cherokee 2016 года выпуска стал сам Александр Гогилашвили. Машину он купил якобы за 198 тыс. грн, что эквивалентно 7,3 тыс. дол. Кроме того, на имя супруги замминистра и помощницы президента Зеленского Марии Левченко был приобретен автомобиль "Мазда 3", тоже 2016 года выпуска. В декларации Гогилашвили покупка этой машины была показана по цене 60,6 тыс. грн:

Источник: public.nazk.gov.ua

Проблема в том, что реальные цены на такие авто выше в несколько раз. За сумму 60,6 тыс грн (экв 2,3 тыс дол), которую якобы потратили на авто для помощницы Зеленского, можно купить разве что старые жигули или иномарку 20-летней давности, а не 4-летнюю «Мазду-3».

В реальности авто секретаря Зеленского Марии Левченко может стоить от 11 до 14 тыс дол. Это в 5 раз дороже задекларированной цены покупки:

Источник: auto.ria.com

Рыночная цена джипа замминистра тоже больше – от 14 до 20 тысяч долларов. Однако скандальный экс-чиновник задекларировал цену покупки авто 198 тысяч (экв 7,3 тысяч долларов), что в 2-3 раза меньше реальной цены.

Для чиновников занижать цены дорогостоящих покупок имеет смысл в нескольких случаях. Во-первых, авто по цене меньше рыночной может быть банальной взяткой. Сумма "скидки" в таком случае и является суммой, которую чиновник получает за некие "услуги" .

Еще вариант – скрыть незадекларированные доходы. Авто покупается за реальную цену, но в договоре с продавцом пишут меньшую сумму. А разницу платят продавцу наличкой. Это делается для того, чтобы не показывать расходы чиновника, которые не соответствуют официальным доходам.

Как бы там ни было, в 2020 году семья помощницы Зеленского и замминистра МВД обзавелась дорогостоящими авто. Однако реальные цены этих автомобилей на самом деле в разы больше, чем цены покупки, показанные в декларации.

Поменял машину у фиктивной фирмы и "вытащил" 325 тысяч

Еще два прокола бывшего замминистра МВД напрямую уже не связаны с его женой. Но тоже связаны с куплей и продажей автомобилей.

Законом о борьбе с коррупцией предусмотрено, что при наличии в течении года больших доходов и расходов чиновники должны подавать специальный документ – уведомление об изменении имущественного состояния. Согласно двум таким уведомлениям, обнародованным в октябре 2021 года, Александр Гогилашвили сначала продал, затем купил автомобили у одной и той же фирмы. Причем фирма имеет признаки фиктивности.

29 сентября этого года замминистра МВД получил доход от продажи движимого имущества в сумме 532 тысяч гривен от фирмы "СА драйв". Об этом он сообщил в уведомлении об изменении имущественного состояния, поданном 4 октября:

Источник: public.nazk.gov.ua

Имуществом, которое могло быть предметом сделки, является автомобиль Jeep Cherokee 2016 года выпуска. О нем мы рассказывали раньше – на покупку машины Александр Гогилашвили якобы потратил 198 тыс грн. Какого-либо другого движимого имущества сравнимой стоимости в декларации экс-замминистра не было. Поэтому можно предположить, что в данном случае речь идет о продаже именно этой машины.

Затем 15 октября чиновник купил у той же фирмы "СА драйв" автомобиль "Honda pilot" 2015 года выпуска за сумму за 206 тыс. грн. О чем 18 октября подал еще одно уведомление об изменении имущественного состояния:

Источник: public.nazk.gov.ua

Получается, что в течение трех недель чиновник продал одну машину за 532 тыс., а потом купил другую за 206 тыс. В итоге у него на руках осталось 325 тыс. грн вполне официального дохода.

Проблема в том, что задекларированная Александром Гогилашвили цена покупки почти новой «Хонды» 207 тыс. грн (экв. 7,6 тыс. дол США) тоже далека от реальных цен. Такие машины продают по ценам 21-24 тыс. дол:

Источник: auto.ria.com

Получается, что цену покупки автомобиля чиновник занизил, как минимум, втрое. Тем самым снова, как и в 2020 году, он либо мог получить завуалированную взятку, либо мог скрыть неофициальные доходы. Речь идет о примерно 13-15 тыс дол разницы между реальной ценой автомобиля и показанной в декларации.

И еще один аспект в этой истории связан с контрагентом, которому бывший замминистра сначала продал одну машину, а потом купил другую. Это фирма ООО «СА драйв», код ЕДРПОУ 40010449.

В отношении ее директора и единственного учредителя в 2021 году было открыто уголовное производство №32021100000000324 по ст.205-1 УК Украины «Подделка документов, которые подаются для регистрации юридических лиц».

Как установили следователи, единственный учредитель и директор фирмы в 2015 году подписал протокол о создании фирмы и назначении себя директором, и получил за это от неустановленного лица вознаграждение. Другими словами, обвиняемый согласился играть роль «зиц-председателя», которого использовали для прикрытия истинных хозяев предприятия. Затем 16 сентября 2021 года Дарницкий райсуд Киева освободил «фунта» от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности в три года, в течении которых можно привлекать к уголовной ответственности по данной статье.

Все эти обстоятельства изложены в определении Дарницкого райсуда, которым фиктивного директора и учредителя освободили от ответственности:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Примечательно, что операцию по замене машины с прибылью 325 тыс грн замминистра МВД провернул в течение месяца после того, как фиктивного директора освободили от уголовной ответственности. О том, связаны ли эти события, остается только догадываться.

Тайная квартира в пригороде Киева

Еще "Страна" получила выписку из реестра недвижимости, согласно которой Левченко Мария Валентиновна (совпадает с ФИО главной помощницы Зеленского) 6 августа 2019 года приобрела 1-комнатную квартиру в Софиевской Борщаговке под Киевом:

Источник: minjust.gov.ua

Напомним, что 31 июля 2019 года прошли выборы в Верховную Раду, на которых партия Зеленского «Слуга народа» набрала абсолютное большинство голосов. Вероятно, что секретарь Зе получила гонорар за работу в избирательной кампании и вложила его в недвижимость.

Проблема в том, что данная квартира отсутствует в декларациях мужа Марии Левченко. Он, напомним, с осени 2019 года работал на должности замминистра МВД.

Мария Левченко и Александр Гогилашвили

В его декларации за 2019 год указаны только два объекта недвижимости, принадлежавшие его супруге: квартира площадью 55 кв м в Киеве, приобретенная в 2012 году, а также земельный участок 10 соток, в селе Ходосовка под Киевом, приобретенный в 2000 году:

Источник: public.nazk.gov.ua

В декларации Александра Гогиашвили за 2020 год к этим двум объектам добавились еще два: дом на 117 квадратов и участок 7,5 соток в Киево-Святошинском районе. Их Мария Левченко, согласно декларации, взяла в аренду у собственника – физического лица-предпринимателя Винокуровой Аллы Александровны 1 июня 2020 года:

Источник: public.nazk.gov.ua

Однако, как сообщала "Страна", семья арендовала дом с участком не у собственника, а просто у риэлтора. При этом реальная владелица данного имения, исходя из данных государственного реестра недвижимости, - супруга Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

Речь идет о доме, в котором, по сообщениям СМИ, вместе с супругами Гогилашвили-Левченко проживает также семья начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова. В комментарии Bihus.Info Буданов рассказал, что знает Стрелковского и что ему известно, что его связывают с незаконным оборотом наличных денег, т.е. "обналом".

Александр Гогилавшили и Кирилл Буданов. Фото, размещенное "Слидством.Инфо"

Складывается совсем неприглядная картина. Секретарь Зеленского, по-видимому владеет квартирой, не указанной в декларации мужа. А фактически они живут вместе с семьей начальника украинской военной разведки в доме известного воротилы теневого рынка-обнальщика.

Также добавим, что по сообщению известного журналиста Владимира Бойко, семья Стрелковских, в доме который проживают семьи секретарши Зеленского и главы военной разведки, имеют российские паспорта, которые они получили в Крыму в 2015 году.

Кроме того, как сообщала "Страна", Александр Гогилашвили вообще не проходил спецпроверку перед назначением на пост замминистра МВД. В общем, в близком окружении Зе и руководстве украинских силовиков имеет место нагромождение нелепых и поразительных провалов в сфере безопасности.

Нелегальные работники в Офисе Президента

"Страна" уже сообщала, что Мария Левченко во время фактической работы в Офисе Президента получает зарплату в студии "Квартал". Согласно декларации ее мужа Александра Гогилашвили за 2020 год, Левченко числилась по основному месту работы и получала официальную зарплату в ООО "Квартал 95" -- ключевой структуре медиа-группы "Квартал", которую до избрания президентом возглавлял Владимир Зеленский:

Источник: public.nazk.gov.ua

Аналогичная ситуация была и в 2019 году.

Это может означать только одно: главная помощница Зеленского работает нелегально, без официального оформления в Офисе Президента. При этом она могла присутствовать на совещаниях и других мероприятиях, где обсуждались темы, составляющие государственную тайну.

Сам же Зеленский говорил во время пресс-конференции весной 2020 года, что Левченко работает с ним, а позже даже показывал журналистам ее рабочее место.

Левченко, Зеленский и Гогилашвили, январь 2013 года

Отметим, что на похожем «нелегальном» положении пребывает и другой ближайший помощник Зеленского Сергей Шефир. Он числится первым помощником Зеленского, но на общественных началах. В результате он имеет «доступ к телу» и в высокие кабинеты, но освобожден от обязанностей, которые действующие законы налагают на крупных чиновников. К примеру -- декларировать свои доходы, получить допуск к государственной тайне, проходить спецпроверку у правоохранительных органов и т.д.

Такая практика нелегальной работы без оформления может привести к плачевным последствиям. «Нелегалы» не несут ответственности за возможные факты коррупции и конфликта интересов. Кроме того, они могут стать носителями государственных секретов, и не понести ответственности за их разглашение. Все это связано с тем, что официально они не являются должностными лицами.

После разразившегося скандала с нелегальным трудоустройством ближайшей помощницы Зеленского, Марию Левченко решили все-таки официально оформить на работу в Офис Президента.

Как сообщала "Страна", помощницу Зеленского взяли в штат Офиса президента.

Интересная сестра

У секретарши Зеленского есть сестра – Наталья Локтионова (Левченко). В 2019 году ее включили в список партии Зеленского «Слуга Народа» на выборах в Верховную Раду. В то время она была безработной:

Источник: cvk.gov.ua

Официальные сведения о том, где работает и чем занимается сестра помощницы Зеленского, в данное время отсутствуют.

По сведениям, опубликованным телеграм-каналом «Резидент», сестра Марии Левченко Наталья Локтионова работает в структурах управления разведки министерства обороны. Туда она попала по протекции начальника военной разведки Кирилла Буданова. Который, напомним, живет в доме «конвертатора» Стрелковского вместе с Марией Левченко и Александром Гогилашвили. Еще сестру помощницы Зеленского якобы включили в схемы Стрелковского и дали охрану.

В последнее время она якобы активно интересуется зарубежной недвижимостью, в частности, в Чехии и Словакии.

Источник: t.me/rezident_ua

Кроме этого, недавно Гогилашвили впервые расширенно прокомментировал скандал с правоохранителями (когда он рассказывал им про своё "еб@ло"), а также рассказал о своём российском гражданстве. Так, например, он признался, что хамил правоохранителям не один и не два раза, потому что у него "такой характер".