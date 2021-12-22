Муж ближайшей помощницы Владимира Зеленского Александр Гогилашвили, который прославился видео со своим участием, был назначен на пост заместителя главы МВД в 2019 году без предшествующей этому специальной проверки. Об этом стало известно из официального ответа МВД на запрос журналистов.

То есть, вопрос наличия у Гогилашвили российского паспорта, а также судимостей и прочих недавно всплывших фактов о нем, не пытались даже формально проверить.

В официальном разъяснении МВД для "Украинских новостей" такой в подход к кадрам объясняется тем, что должность у Гогилашвили - "политическая", а значит, на него не распространяется трудовое законодательство и законодательство о госслужбе.

"То есть в министры и замминистры, получается, может попасть вообще кто угодно без всяких проверок", - предполагает телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее скандального увольнения Гогилашвили заявил, что он проходил проверку перед назначением на должность. По его словам, он является бывшим гражданином России и у него сейчас нет паспорта РФ.

Как сообщалось, 11 декабря тогда еще заместитель министра внутренних дел Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция потребовала сделать остановку.

Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!". После этого глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования.

Сам Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность" и сказал, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.

На следующий день после скандала Зеленский потребовал уволить устроившего скандал у блокпоста замглавы МВД Гогилашвили.

Кроме того, сообщалось, что журналисты нашли у замглавы МВД Украины Гогилашвили действующий российский паспорт.