Гогилашвили не проходил проверку перед назначением на пост замминистра МВД. Документ
Муж ближайшей помощницы Владимира Зеленского Александр Гогилашвили, который прославился видео со своим участием, был назначен на пост заместителя главы МВД в 2019 году без предшествующей этому специальной проверки. Об этом стало известно из официального ответа МВД на запрос журналистов.
То есть, вопрос наличия у Гогилашвили российского паспорта, а также судимостей и прочих недавно всплывших фактов о нем, не пытались даже формально проверить.
В официальном разъяснении МВД для "Украинских новостей" такой в подход к кадрам объясняется тем, что должность у Гогилашвили - "политическая", а значит, на него не распространяется трудовое законодательство и законодательство о госслужбе.
"То есть в министры и замминистры, получается, может попасть вообще кто угодно без всяких проверок", - предполагает телеграм-канал "Политика Страны".
Напомним, ранее скандального увольнения Гогилашвили заявил, что он проходил проверку перед назначением на должность. По его словам, он является бывшим гражданином России и у него сейчас нет паспорта РФ.
Как сообщалось, 11 декабря тогда еще заместитель министра внутренних дел Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция потребовала сделать остановку.
Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!". После этого глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования.
Сам Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность" и сказал, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.
На следующий день после скандала Зеленский потребовал уволить устроившего скандал у блокпоста замглавы МВД Гогилашвили.
Кроме того, сообщалось, что журналисты нашли у замглавы МВД Украины Гогилашвили действующий российский паспорт.