У заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, новое видео с которым правоохранители передали сегодня журналистам, есть действующий паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер в России.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ в воскресенье, 12 декабря.

"Александр Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Также он имеет действующий индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705. Информация подтверждается базой данных Федеральной налоговой службы РФ", - рассказали журналисты.

В Центре добавили, что официальная база данных Федеральной налоговой службы РФ показывает данные только действующих паспортов людей РФ и их личных налоговых номеров, при этом лишение гражданства происходит на основании Указа президента России.

Российское гражданство у Гогилашвили. Источник: сайт ФНС России

Ранее "Страна" сообщала, что глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования из-за скандала своего заместителя Александра Гогилашвили на блокпосте в Донецкой области.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский требует уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили, который 11 декабря устроил скандал, в ходе которого обматерил полицейских на блокпосте в Донецкой области.