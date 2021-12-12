После громкого скандала на блокпосте в Донецкой области заместителя главы Министерства внутренних дел Александра Гогилашвили, который обматерил полицейских, внесли в список базы данных сайта "Миротворец".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте.

На "Миротворце" Гогилашвили обвиняют в "нарушении законодательства Украины о гражданстве", "нападении на полицейских при исполнении служебных обязанностей" и "присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины".

Кроме этого, на сайте указывается, что паспорт гражданина России Гогилашвили выдали 04.07.2012 в Ростовской области.

Напомним, вчера Гогилашвили при въезде в Донецкую область на блокпосте, устроил скандал, так как полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!". "Замминистра с таким е@алом как у меня - он один всего".

Последняя фраза уже стала крылатой.

Позже глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования. Сразу после этого Гогилашвили принес извинения за "излишнюю эмоциональность" и заявил, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.

Однако, к скандалу подключился президент Зеленский. Он потребовал министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД Гогилашвили.

Как выяснилось, Гогилашвили уже не первый раз хамит правоохранителям в той же манере, что и на блокпосту на Донбассе. Так, в сети появилось соответствующее видео двухнедельной давности из Киева, где он также возмущается тем, что его остановила полиция. И с той же "предъявой" - "ты что, начальство своё не узнаешь?".