Президент Украины Владимир Зеленский требует уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили, который 11 декабря устроил скандал, в ходе которого обматерил полицейских на блокпосте в Донецкой области.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств", - заявил Зеленский.

Ситуацию прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Вероятно массив информации, который вылился за одни сутки по поводу Гогилашвили и его очень специфических связей с Зеленским (жена на его ближайшей помощнице, тема с наркотиками на фоне все более настойчивых слухов о наркозависимости самого Зе), подвигли президента к выводу, что пора побыстрее прятать концы в воду", - пишет "Политика Страны".

Напомним, заместитель министра внутренних дел Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!". После этого глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования.

Позже сам Александр Гогилашвили принес извинения за "излишнюю эмоциональность" и заявил, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.

Также мы писали, что замглавы МВД Гогилашвили мог быть причастен к сети "реабилитационных центов", которые пытали и похищали людей.