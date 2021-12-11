Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который устроил громкий скандал с полицейскими на блокпосте в Донецкой области, принес извинения за "излишнюю эмоциональность".

Об этом свидетельствует пост Гогилашвили в Facebook.

"Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность", - написал он.

Кроме этого, Гогилашвили заявил, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.

"Готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - добавил он.

Напомним, заместитель министра внутренних дел ехал в зону ООС. При въезде в Донецкую область, на первом блокпосте полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!".

После чего глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования из-за скандала своего заместителя Александра Гогилашвили.

Кроме этого, "Страна" подробно изучила, кто такой Александр Гогилашвили.