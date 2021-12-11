Сегодня широкая украинская общественность узнала о существовании Александра Гогилашвили - замминистра внутренних дел, который устроил скандал на блок-посту при въезде на Донбасс.

Чиновник открыто "быковал" на сотрудников полиции, которые потребовали у него остановиться. Видео с его пререканиями облетело весь интернет. После чего глава МВД Монастырский инициировал отстранение Гогилашвили от занимаемой должности.

Но как такой человек вообще попал в МВД и чем он занимается? Как оказалось, это весьма интересная личность. Гогилашвили через жену связан с Зеленским, а его прошлое - предмет отдельного разбирательства.

"Страна" изучила, кто такой Александр Гогилашвили.

Что произошло блок-посту

Авто замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили не остановилось на блокпосту на въезде в Донецкую область по требованию полицейских. Гогилашвили остановил машину чуть дальше и начал скандалить с полицейскими.

Заместитель министра внутренних дел ехал в зону ООС. При въезде в Донецкую область, на первом блокпосте полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед.

После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов, "вы что не видите кто я?!".

Видео наполнено интересными цитатами Гогилашвили:

"Замминистра с таким е@алом как у меня - он один всего"



Очень приятно!



А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет



"Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!".



"Дружок, если бы ты повел себя по лЮдски, ты бы этого не услышал!"



"Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"



- Скажи, мы с тобой не в одном месте работаем?



- Ну МВД



- Ну мы в одном месте работаем?



- Ну...



- Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!!



- В 14 році тут були всі...



"То есть ты думаешь, со мной какие-то бандисткие рожи?!!".

После того, как видео попало в сеть, МВД отстранило Гогилашвили от работы.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать Правительству отстранить заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины", - заявил министр Денис Монастырский.

"Царство бога" и помощь Зеленского. Кто такой Гогилашвили

Александр Гогилашвили - весьма интересный персонаж в команде МВД.

Это человек, который пришел в министерство после победы Зеленского на выборах президента и формирования нового правительства. В этом Кабмине от прошлой власти остался лишь Арсен Аваков, заместителем которого в сентябре и стал Гогилашвили.

На этом посту Александр начал курировать вопросы борьбы с наркотиками. Правда, не совсем понятно, почему этим должен был заниматься именно он.

На сайте ведомства говорится, что новый зам в 2019 и 2020 году получил сразу две специальности в частном вузе "Львовский университет бизнеса и права" - бухучет и правоведение. То есть, видимо, дипломы у него появились неким ускоренным порядком, когда он уже работал в министерстве.

Также указывается, что до МВД Гогилашвили работал в общественной организации "Центр здоровой молодежи", которая занимается лечением наркозависимых.

Больше никаких заслуг или достижений на сайте министерства не указано. И не совсем понятно, чем вообще Александр заслужил столь высокий пост.

В сентябре 2021 года Гогилашвили перешел по наследству новому министру - Денису Монастырскому. Он заявил, что Александр, как и раньше, "продолжит работу по формированию государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности".

Еще когда Гогилашвили стал заместителем у Авакова, стало известно, что он - муж Марии Левченко, которая работает помощником Зеленского.

Левченко - один из двух помощников Зе, еще один - это Сергей Шефир. Оба - выходцы из "Квартала". В декларации Гогилашвили указано, что она и сейчас работает в студии, получая там зарплату.

То есть понятно, что Гогилашвили - креатура лично Зеленского.

С президентом нынешний замминистра был знаком, когда тот еще был продюсером "Квартала". Зеленский даже снимался в рекламных роликах "Центра здоровой молодежи". А его студия поддерживала "Международную антинаркотическую ассоциацию", где также работал Гогилашвили.

Это частные организации, которые за деньги занимаются реабилитацией наркоманов в специальных центрах и пансионатах.

Обе структуры также широко представлены в соседних странах - в том числе России, откуда приехал в Украину Александр Гогилашвили.

СМИ сообщают, что он долгое время жил в Ростове-на-Дону, где был воспитателем в детском саду, а также работал в пресс-службе организации "Исход", которая занималась лечением наркозависимых.

После переезда в Киев он примкнул к "Центру здоровой молодежи", где также занимался связами с общественностью. Интересно, что в России организация с таким же именем считается подразделением протестантской церкви "Царство бога".

В 2012 году митрополит Санкт-Петербургский Владимир издал циркуляр, где прямо заявил, что под прикрытием "Центра здоровой молодежи" действует секта "Царство бога", поэтому сотрудничать с ним РПЦ не будет.

Сам Гогилашвили ранее в интервью говорил, что работал в Ленинградской области, где познакомился с российским боксером Александром Валуевым и вел с ним разные проекты по помощи детям.

К слову, эта церковь представлена и в Украине. Ей руководит харьковчанин Сергей Бритвенко, который, по некоторым данным, и основал ее.

Интересно, что один из руководителей "Центра здоровой молодежи" Евгений Нерух в интервью "Бульвару Гордона" не отрицал, что основателями организации стали верующие "Царства бога". К слову, Дмитрий Гордон также на ролике выше расхваливает этот центр наряду с Зеленским.

Кстати, уже став президентом, Зе один из первых своих визитов нанес в "Международную антинаркотическую ассоциацию", где работал Гогилашвили.

Били, пытали, молились

В российских публикациях высказывались претензии к "Центру" за то, что там используют неэтичные методы лечения вроде обездвиживания пациентов с "ломкой".

После того, как муж помощницы Зеленского стал замминистра внутренних дел, об этом стали рассказывать и украинские медиа. "Суспильне" поговорило с пациентами антинаркотических центров, которые курировал Гогилашвили.

Они рассказали, что похищали из домов сотрудники центров, удерживали месяцами в зарешеченных помещениях, где скручены ручки на окнах. Контакты с родными были ограничены.

В центрах к ним применяли так называемые "затруднения" – наказание за неподобающее поведение. Среди таких мер было привязывание людей друг к другу веревкой, обматывание скотчем, избиение, моральное унижение и принуждение употреблять неизвестные медикаменты, подавляющие реакцию человека. Медицинской и психологической помощи, по словам свидетелей, там не было.

Кроме того, один из бывших пациентов рассказал, что в центре их принуждали молиться. Туда приезжали проповедники религиозной организации "Царство Бога".

Организация насчитывает около полусотни реабилитационных центров в Украине и за рубежом.

В министерстве Гогилашвили занимался борьбой с незаконным оборотом наркотиками и часто рапортовал об успехах на этом поприще. Интервью и обращения он записывал на русском языке, но никаких нареканий от "языковой полиции" не получал.

На должности замминистра выступал за создание единого реестра организаций, которые оказывают услуги наркозависимым. То есть хотел по сути стать "смотрящим" за всеми реабилитационными структурами.

Учитывая, что зачастую в украинских реалиях те, кто борется с наркотиками имеют тесный контакт с теми, кто наркотиками торгует, а также постоянные слухи о наркозависимости самого Зеленского и его ближайшего окружения, роль Гогилашвили может быть куда больше, чем просто заместитель министра.