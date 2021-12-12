Психолог Артем Осипян, который в прошлом был национальным монитором прав человека и консультантом в сфере психического здоровья и наркополитики, заявил, что поскандаливший с полицейским у блокпоста на Донбассе замглавы МВД Александр Гогилашвили причастен к созданию криминальной структуры, состоящей из 50 "реабилитационных центров", которые незаконно похищают и удерживают людей.

Об этом Осипян написал на странице в Facebook.

"Я встречался с господином Гогилашвили еще в офисе Международной антинаркотической ассоциации вместе с руководителями этой организации, близкими друзьями Александра – Игорем Щегловым и Сергеем Коляденко и имел возможность убедиться в том, что это не сеть реабилитационных центров, а гибридная уголовная группировка", - заявил Осипян.

По его словам, будучи национальным монитором прав человека, он настаивал на том, чтобы реабилитационные центры для наркозависимых тоже начали мониторить. И тогдашний представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в местах несвободы Александр Гатиятуллин инициировал этот процесс. Мониторинг начался в январе 2020 года.

"Я принимал участие в первых визитах и ​​активно помогал, потому что был, пожалуй, единственным монитором с опытом работы в реабилитационных центрах. Но на смену Александру очень быстро пришел другой представитель – Наталья Бородич, которая до того 10 лет работала в МВД. В конце концов, мы инициировали визит и в один из центров Международной антинаркотической ассоциации, к которой приближен заместитель министра внутренних дел Гогилашвили. Все центры были равны, и нам было неважно, в какой центр заходить. Однако, очевидно, были "привилегированные" центры. В этот центр нас не пустили, полиция приехала и ничего не сделала", - рассказал Осипян.

Позже, по его данным, их не пускали и в другие центры МАА. А спустя еще какое-то время Осипяна перестали приобщать к визитам, ничего не объяснив. А в новом году "не продлили" удостоверение монитора.

"По словам знакомых, в это время к представителю Уполномоченной Наталии Бородич, руководившей деятельностью Национального превентивного механизма, пришли люди из МВД и попросили, чтобы меня отстранили от деятельности.

Таким образом, впервые в истории Национального превентивного механизма (НПМ), как независимого мониторингового органа, "неугодного" монитора лишают удостоверения и останавливают его деятельность. И это произошло по инициативе Гогилашвили. Но об этом никто ничего не говорил и не писал", - заявил Осипян.

По его словам, мониторинг реабилитационных центров постепенно угасал, однако произошел пожар в доме престарелых в Харькове. И как оказалось позже, этот дом был незаконным, а рядом был еще и реабилитационный центр. Журналистское расследование установило, что сам президент был знаком с владельцем этого "пансионата" и "реабилитационного центра", что объясняет то, почему он уехал сразу на место пожара.

"В мониторинговый план были возвращены реабилитационные центры. Их начали показательно проверять во всех регионах. Но мониторов продолжали незаконно недопускать к визитам. В 2020 году было посещено 37 реабилитационных центров, а в 2021 почти вдвое меньше (около 20). Что демонстрирует то, что руководство НПМ, несмотря на новые и новые случаи смертей и пыток в этих "заведениях", пытается свернуть свою деятельность, которая заключается в предупреждении таких преступлений. Это свертывание я напрямую связываю с Александром Гогилашвили и его давлением на НПМ. Потому что именно его центры "привилегированы" и должны быть "защищены" от глаз правозащитников", - заявил Осипян.

Он также рассказал, что за период работы Александра Гогилашвили в МВД впервые появилась риторика по поводу "реабилитации наркоманов", несмотря на то, что это зона ответственности Минздрава и Минсоцполитики, но отнюдь не МВД.

"В "эпоху" Гогилашвили, впервые за историю Украины, начали происходить системные нападения полиции на сайты заместительной поддерживающей терапии", - рассказал Осипян, добавив, что благодаря поддерживающей терапии 16 тысяч пациентов смогли отказаться от уличных наркотиков.

Пациентская организация наркозависимых Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью направило письмо тогдашнему министру МВД Арсену Авакову с просьбой провести служебное расследование действий Гогилашвили. Но тогда эту просьбу, несмотря на большое количество поводов, в МВД проигнорировали.



При этом, как пишет Осипян, журналистам в ходе расследований удалось выяснить, что в центрах МАА до сих пор похищают людей. Договориться о такой услуге оказывается очень легко. Никто не диагностирует наркозависимость, не требует решения суда, для помещения человека против его воли в таком центре достаточно денег. Также сообщалось о связи МАА с сектой "Царство Бога". Кроме того, журналисты заявляли о десятках судебных производств по похищению, незаконному лишению свободы, возможным убийствам и другим тяжким преступлениям стороны сетей МАА и ЦСМ.

"Опасность "политики" Гогилашвили проявляется и на высоком уровне - в Верховной Раде появляются законопроекты №2784 и №5715, которые предлагают сначала легализовать "принудительное лечение наркомании", что противоречит международным соглашениям и решению Пленума Верховного Суда. А позже предлагают разрешить судам освобождать людей от ответственности и направлять в реабилитационные центры. При этом требований к этим центрам не определяется. Риторика этих законопроектов очень перекликается со взглядами одиозного замминистра на процессы наркополитики и перекликается с его потребностями", - заявил Осипян.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как попал в скандал замглавы МВД Гогилашвили и что о нем известно.

Также мы сообщали, что глава МВД Монастырский инициировал расследования из-за скандала своего зама Гогилашвили на блокпосте.Сам замминистра извинился за "излишнюю эмоциональность".