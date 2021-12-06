В ночь с воскресенья на понедельник, 6 декабря, в Харькове произошел пожар в помещении, приспособленном для нужд реабилитационного центра. Персонал и постояльцы заведения самостоятельно эвакуировались и никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в двухэтажном жилом доме, приспособленном для реабилитационного центра, по адресу улица Аэродромная, 7а. Сообщение о возгорании поступило в 23:54.

"К месту происшествия прибыли 5 отделений Службы спасения на автоцистернах, автомобиль газодымозащитной службы и 30 человек личного состава ГСЧС. К моменту прибытия пожарных дом горел уже на площади 200 кв.м. Горели деревянные леса крыши, перекрытия и жилая комната", - сказано в сообщении.

В 00:55 пожар был локализован, а в 02:45 - полностью ликвидирован. До прибытия спасателей 13 постояльцев заведения и один работник самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате погибли 15 человек. Еще пять были госпитализированы.

Также сообщалось, что в ноябре произошел пожар в частном доме престарелых в Днепре. Погибли пять женщин.