Пять пожилых женщин погибли в результате пожара, который произошел в частном доме престарелых, расположенном в центре Днепра. Трагедия случилась во вторник, 16 ноября. Правоохранителям поступило сообщение о том, что в одной из комнат заведения обнаружены мертвыми пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Об этом сообщает Нацполиция Днепра.

По предварительной информации, они могли умереть в результате отравления угарным газом. Установлено, что

в одной из комнат на втором этаже дома престарелых, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Задержан администратор частного дома престарелых. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате погибли 15 человек. Еще пять были госпитализированы. По предварительной версии, трагедия случилась из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

После этого по Украине прокатилась волна проверок в других домах престарелых. Из более 600 учреждений, предоставляющих социальные услуги, на тот момент в официальном реестре были зарегистрированы всего 29.

Ранее мы писали, что 23 января суд арестовал четверых подозреваемых по делу о пожаре.