Вечером в среду, 17 ноября, в селе Медисовка Хмельницкой области в частном жилом доме произошел пожар. В результате погибли четыре ребенка возрастом от нескольких месяцев до шести лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Инцидент произошел около 20:30. Пожар в частном одноэтажном жилом доме привел к тому, что там погибли четыре ребенка (2015-2021 г.р.).

"Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 квадратных метров. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники", - рассказали спасатели.

Напомним, "Страна" писала о том, что на днях в центре Харькова ночью пылал жилой дом. Это произошло в ночь с 15 на 16 ноября в районе Сумского рынка. Бойцы ГСЧС спасли 7 человек и еще шестерых эвакуировали. Спасатели сражались с огнем на протяжении четырех часов.

Также мы рассказывали о том, что 16 ноября пять пожилых женщин погибли в результате пожара, который произошел в центре Днепра. Возгорание произошло в одной из комнат частного дома престарелых на улице Русановской. Как оказалось, у закрытых в соседней комнате старушек не было шанса на спасение. Их дверь открывалась только снаружи.