Выяснились подробности смертельного пожара, который произошел во вторник, 16 ноября, в Днепре и повлек смерть пятерых пожилых женщин в возрасте от 75 до 82 лет. Возгорание произошло в одной из комнат частного дома престарелых на улице Русановской. Как оказалось, у закрытых в соседней комнате старушек не было шанса на спасение. Их дверь открывалась только снаружи. Пять женщин погибли от отравления угарным газом. Об этоп сообщает "Днепр оперативный".

Как сообщили в региональном ГСЧС, Служба спасения "101" получила информацию о происшествии 16 ноября в 10:32. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в комнате на втором этаже дома на площади 2 квадратных метра и вскоре пожар самоликвидировался из-за отсутствия кислорода.

По предварительным данным, причиной возгорания стало аварийное состояние электросети в доме. Кондиционер, с помощью которого отапливалась комната, был подключен через два удлинителя, и один из них начал плавиться, из-за чего и возник пожар.

Выяснилось, что дом, в котором произошла трагедия, сдавался в аренду физическому лицу-предпринимателю. При этом зарегистрировался ФОП относительно недавно, 29 июня 2021 года. Однако на учет в органы ГСЧС не становился, несмотря на деятельность связанную с уходом за людьми. И уже начиная с августа в частном доме начал действовать дом престарелых.

Дверь в комнату, где находились пятеро женщин, была плотно закрыта, а открывалась она только снаружи.

Власти Днепра подтвердили, что частный дом престарелых работал незаконно. О нем не знала ни одна из проверяющих служб.

На данный момент правоохранители задержали администратора заведения и няню, которая должна была ухаживать за подопечными пожилыми женщинами.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате погибли 15 человек. Еще пять были госпитализированы. По предварительной версии, трагедия случилась из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

После этого по Украине прокатилась волна проверок в других домах престарелых. Из более 600 учреждений, предоставляющих социальные услуги, на тот момент в официальном реестре были зарегистрированы всего 29.

Ранее мы писали, что 23 января суд арестовал четверых подозреваемых по делу о пожаре.