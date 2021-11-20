В субботу, 20 ноября, в центре Парижа на бульваре Капуцинок у площади Опера произошел большой пожар.

Об этом сообщает Le Parisien.

Пожар произошел около 10:30 на третьем этаже здания с видом на бульвар Капуцинок во 2-м округе.

На фотографиях с места происшествия можно увидеть полностью охваченные пламенем окна здания. Место пожара накрыло облако дыма.

О пострадавших на данный момент не сообщается. На первом этаже здания расположены магазины и заведения питания.

Пожарные работают над тем, чтобы локализовать пламя и не дать ему распространиться дальше.

"Установлен периметр безопасности, что привело к закрытию всей площади Опера, которая останется закрытой для движения "в течение следующих 3-4 часов", - сказал капитан пожарной службы Флориан Луантье.

Станция метро Опера, расположенная на этой же площади, также закрыта. Около 150 прохожих были эвакуированы.

Ранее мы писали о том, что вечером в среду, 17 ноября, в селе Медисовка Хмельницкой области в частном жилом доме произошел пожар. В результате погибли четыре ребенка возрастом от нескольких месяцев до шести лет.

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