В субботу, 27 ноября, в областной клинической больнице Черновцов произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"27 ноября в 14:10 мин. на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в подсобном помещении котельной ОКНП "Областная клиническая больница", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что локализовать пожар удалось через 25 минут, а потушить – за 35.

"Для ликвидации были задействованы 3 единицы техники и 17 человек личного состава", - добавили спасатели.

Напомним, мы писали, как в октября в Черновцах во время движения загорелся маршрутный автобус, внутри которого находилось трое пассажиров и водитель. Инцидент произошел на улице Степана Бандеры. Маршрутный автобус №12 загорелся во время движения, это заметил водитель и остановил транспорт. Трое пассажиров и водитель самостоятельно вышли из автобуса и вызвали спасателей.

Также "Страна" писала, что в Черновицкой области жених утроил на собственной свадьбе пальбу. Он взял у друга автомат и начал стрелять в воздух, высунувшись из окна машины. После этого он стал фигурантом дела о хулиганстве и незаконном обращении с оружием.